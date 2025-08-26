Imponen sentencia por delito de feminicidio

El Poder Judicial del Estado de Chiapas, con la firme convicción de que la justicia es la paz, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria a Luis “N”, por el delito de feminicidio en grado de tentativa, cometido en agravio de una persona con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Juárez, Chiapas, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado, luego de que el órgano técnico de investigación y acusación realizara el desahogo probatorio correspondiente en audiencias orales.

Sentencia

Por lo anterior, el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Pichucalco determinó imponer a Luis “N” una pena de 30 años de prisión, así como el pago de la reparación del daño.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado de Chiapas, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, reafirma su compromiso con una justicia más humanista, donde se emiten sentencias que contribuyen a erradicar la impunidad en los delitos que vulneran la integridad y la vida de niñas, adolescentes y mujeres en la entidad.