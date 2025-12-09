Importación de madera afecta al comercio local

A pesar de que en México existen grandes extensiones para el aprovechamiento forestal, cada año se exporta más del 60 por ciento de la madera que se consume en el país, situación que ahoga a los productores locales.

La delegada de la Cámara Nacional de la Industria Maderera en Chiapas, Norma Yaneth Racancoj Osorio, afirmó que, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Forestal, de los 22.3 millones de metros cúbicos rollo de madera que se consume en México, 14.6 millones son importados.

Dijo que la industria de la madera en Chiapas enfrenta problemas como la falta de inversión en tecnología, que eleva los costos de producción y abrochamiento y la competencia desleal de productos importados.

Panorama

Señaló que, aunque no se tienen datos exactos sobre la producción de madera en Chiapas, la entidad tiene un alto potencial de aprovechamiento de maderables, sin embargo, esto no sucede por diversos factores, entre esto, la falta de permisos y recursos para programas forestales.

“La industria de la madera en Chiapas enfrenta desafíos como la excesiva importación y la dificultad para obtener permisos para la explotación de madera, además, la reducción del presupuesto para la Secretaría de Medio Ambiente ha afectado la capacidad de control y vigilancia en el sector”, abundó.

Puntualizó que la madera es un recurso natural que puede aprovecharse de manera sostenible, pero hacen falta proyectos que permitan el aprovechamiento integral, de tal manera que a la par también se emprendan campañas de reforestación.

Mencionó que la Cámara Nacional de la Industria de la Madera del estado de Chiapas tiene la iniciativa, por lo que se busca integrar a todos los sectores que forman la cadena productiva en el sector maderero y generar riqueza para las familias.