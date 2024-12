Importante dar seguimiento a siembra de árboles

Llaman a dar seguimiento a la siembra de árboles que se llevó a cabo en la administración pasada en Tuxtla Gutiérrez, pues muchas de las jardineras y árboles “de esta ciudad de están tapizados con plantitas resecas”, recalcó Nicolás Mendoza Encino, docente jubilado.

Añadió que, “para todo programa debería haber un diagnóstico y vigilancia”, sobre todo cuando se han asignado recursos públicos para ello.

Fueron más de 70 mil árboles que se lograron plantar en los últimos seis años en la ciudad capital, de acuerdo a datos de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del municipio. Las metas se dividieron en 35 mil unidades para cada una de las gestiones encabezadas por Carlos Morales Vázquez.

Necesario crear comités

Mendoza Encino sostiene que si no hay un comité que vigile y le dé seguimiento a estos proyectos, “el gobierno que maneja y distribuye nuestro dinero, estaría echando a la basura muchos millones de pesos cada año”.

“Sembrar árboles es como engendrar hijos; hay que darle mantenimiento. En el caso de las plantas: sembrarlos adecuadamente, en espacios suficientes para su desarrollo… debe participar un ecólogo o biólogo en la planeación y realización de estos programas”, declaró.

El docente llamó a investigar y auditar la cuantiosa inversión que se hizo así como realizar un análisis sobre dónde están y cuál es la supervivencia de los árboles sembrados.

Vigilancia que sostuvo también tiene que estar en los programas sociales como Sembrando Vida, pues “en varios municipios pasa lo mismo; a muchos campesinos se les regala semillas y plantas mejoradas de café o frutales pero no lo siembran, y no pasa nada porque no hay vigilancia ni rendición de cuentas. Se les da herramientas y fertilizantes para su cultivo, pero no lo utilizan, sino lo venden.”