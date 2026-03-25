Importante fortalecer educación de infancias con TEA

Es importante fortalecer la visibilización de los niños y niñas con autismo, porque en algunos casos están excluidos dentro de las escuelas. La capacitación de las y los docentes y la orientación de madres y padres de familia es clave para su educación.

Lo anterior se destacó en el evento académico denominado “Concientización del Trastorno del Espectro Autista”, para docentes, estudiantes y padres y madres de familias, organizado por la Unidad de Servicios de Educación Regular (Usaer) número 2.

Norma Irene Martínez Castillejos, maestra de aprendizaje de dicha Unidad, comentó que el objetivo fue el de abrir un espacio de intercambio de experiencias entre las y los maestros de educación especial integrados en escuelas básica de educación regular en preescolar y primaria.

El trabajo de las y los docentes es atender alumnos y alumnas que presenten discapacidad, trastornos o aptitudes sobresalientes, venciendo las barreras para su aprendizaje y poder canalizar y apoyar en su proceso. En este caso pertenecen a 10 escuelas de la Usaer 2.

Visibilidad de las infancias

Manifestó que actualmente las autoridades educativas del estado han tomado como prioridad la visibilidad de las infancias con autismo desde el ámbito educativo, una población que no se había atendido de forma correcta, que garantice su desarrollo integral.

Se realizaron ponencias como: Autismo infantil, comorbilidad y tratamiento; Experiencia docente y testimonios de madres de familia de la Escuela Primaria Federal Manuel Jesús Martín Braga; Intervención Pedagógica desde la Usaer.

Han contado con el apoyo de otras instituciones que se han unido a la causa, lo que hizo posible hacer este evento, pudiendo convocar a docentes, estudiantes de diferentes universidades como la Pedagógica Nacional, la Normal de Educadora y la Normal de Educación Especial.