Importante saber quién administra el dinero de tu Afore

Muchos trabajadores formales desconocen qué institución es la que administra su Fondo de Ahorro para el Retiro (Afore), por lo que no realizan aportaciones voluntarias ni consultan su saldo de forma frecuente, hasta que pierden su empleo o cuando se acercan a una edad prudente para considerar pensionarse.

El contador público certificado, René Cruz Montalvo, enfatizó en la importancia de que cada trabajador elija de manera bien informada a una administradora del Afore, en caso que no lo haya hecho cuando fue contratado, ya que seguramente estará en una cuenta concertadora general.

Saber para conocer

Lo mejor es saber qué institución lo administra, el rendimiento que ofrece y qué comisión mensual cobra, porque ninguna empresa lo hace gratis. Es a través de la que elija en donde va a realizar el trámite en caso de que se requiera hacer un retiro por desempleo, o bien, tramitar la pensión en su momento.

Actualmente las administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afores) administran más de 71.7 millones de cuentas de ahorro de los trabajadores, mismas que concentran más de 4.8 billones de pesos, con porcentajes que van desde 0.53 a 0.57 %.

Recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló el tope máximo del 0.57 % de comisión, que hoy cobran las Afores a los trabajadores para administrar el ahorro para su retiro. Este tope fue impuesto por el Congreso de la Unión en noviembre de 2020 por el Gobierno de México.

Un aspecto que muchos trabajadores desconocen también, es que las aportaciones voluntarias a las Afores son deducibles hasta por un monto del 10 % de los ingresos acumulables que tenga el trabajador en un año, con un tope de 163 mil 467 pesos.

Deducciones

Estas permiten aumentar el monto de la pensión mensual que se recibiría en el retiro. No es que no se pueda aportar más, ya que las aportaciones no tienen un tope, sin embargo, es para que estas sean deducibles en la declaración anual de impuestos del trabajador.

Las personas nacidas entre 1995 y 2015 no tendrán la posibilidad de contar con una pensión vitalicia otorgada, pero con la existencia de las Afores se amplían las posibilidades de crear una pensión digna, principalmente mediante las aportaciones voluntarias.