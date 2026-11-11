Importantes acciones de la presidenta en el estado

La intensa jornada de la presidenta Claudia Sheinbaum ratificó la comunión que existe entre los chiapanecos y la comandanta de las fuerzas armadas, pues la inauguración y entrega de diversos beneficios para la población buscan detonar el sureste nacional al tiempo de impulsar la grandeza de Chiapas, afirmó la senadora Sasil de León Villard.

La legisladora explicó que atestiguar estas magnas acciones, como la inauguración del Puente Rizo de Oro, la entrega de Becas y Viviendas para el Bienestar y la Jornada Nacional por la Paz, permite tomar conciencia sobre la relevancia de invertir en la gente, un acto impulsado por el gobierno de la cuarta transformación que continúa dando grandes resultados en beneficio de la gente.

Acto de justicia social

Particularmente sobre la inauguración del Puente Rizo de Oro, la legisladora por Chiapas coincidió con la comandante Claudia Sheinbaum al señalar que es un acto simbólico que supera la simple imagen de un proyecto de infraestructura, pues se trata de un acto de justicia social pensado en la gente, en mejorar sus condiciones de vida, generando vínculos comerciales, acceso a escuelas, servicios médicos, mejorando la seguridad, entre otros.

Respecto de la entrega de Becas y Viviendas del Bienestar, expresó que la educación y la posición de un hogar, son las mejores vías para transformar a las personas y cimentar la paz de los pueblos, una percepción acompañada por las Jornadas Nacionales por la Paz.

Dijo que la amplia visita de la mandataria nacional evidencia el interés que tiene por la grandeza de Chiapas, abordando temas prioritarios como Educación, Desarrollo Social, Seguridad, Infraestructura, entre otros tópicos por los cuales los chiapanecos tenemos mucho cariño y agradecimiento a la primera mujer presidenta de México.

Finalmente reconoció el papel del gobernador Eduardo Ramírez, quien, dijo, ha ofrecido de manera responsable acompañamiento a las acciones en beneficio de la gente, dando seguimiento a las acciones del Gobierno Federal.