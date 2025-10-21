Impuesto a videojuegos no es solución a la violencia

La implementación de impuestos a los videojuegos por parte del Gobierno Federal no es viable para solucionar los problemas de violencia en el país, aseguró la diputada local de Movimiento Ciudadano, Andrea Negrón Sánchez, quien hizo un llamado a priorizar una regulación con estrategias de seguridad efectivas e integrales.

En el marco del debate sobre las nuevas medidas fiscales, la legisladora recordó las promesas iniciales de la administración federal.

“Desde Movimiento Ciudadano hemos dicho que no es que no consideramos que los impuestos sean una vía, de hecho el mismo Gobierno Federal en tribuna comentaba que no iban a haber aumentos en impuestos y pues lamentablemente ahorita estamos viviendo este aumento que se ve reflejado en todas las familias”, afirmó.

Una medida simplista

Negrón Sánchez argumentó que gravar este sector es una medida simplista. “En el caso especial de los videojuegos, nosotros llamamos realmente a regular, pero a regular con estrategias de seguridad que sean correctas. Unos impuestos a los videojuegos no solamente no son la solución”.

La diputada enfatizó que, si bien el contenido de los videojuegos puede ser un punto a considerar dentro de un debate más amplio, la respuesta no debe limitarse a la carga fiscal.

“Creo que sí puede ser un punto, pero hay que regularlos, no hay que ponerle simplemente impuestos. Creo que el generar impuestos hay que ver también de qué manera efectivamente se va a haber una disminución de la violencia”, cuestionó.

Desde su bancada, expresó que esta medida no es la alternativa que se debería buscar.

“Desde Movimiento Ciudadano confirmamos que no es la alternativa y llamar al Gobierno Federal a que sea una estrategia integral”, concluyó.