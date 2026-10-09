Impugnan paridad efectiva; defenderán la iniciativa

Tras la impugnación interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) a la Ley de Paridad Efectiva, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, impulsor de la reforma; la presidenta del Congreso, Marcela Castillo Atristain, y la bancada de Morena, anunciaron que defenderán el cambio en el ámbito político y jurídico, incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En un mensaje difundido desde Juárez, al norte de la entidad, el mandatario estatal acusó al PAN de oponerse al empoderamiento de las mujeres. “Me entero que el Partido Acción Nacional impugna la paridad efectiva, es decir, el empoderamiento de las mujeres a los cargos de elección popular en Chiapas”, declaró.

Ramírez Aguilar sostuvo que la iniciativa “salió del sentir de las mujeres de Chiapas” y advirtió “vamos a defender la iniciativa. Acompañaré al Congreso local, si es necesario, estar exponiendo nuestra iniciativa ante los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia”.

Objetivo

El gobernador explicó que la reforma busca corregir el que los partidos políticos priorizan a candidatos hombres en municipios de mayor población y competitividad, mientras que las mujeres quedan en municipios de menor peso.

A los que se oponen “se los digo con mucho respeto, particularmente a los del Partido Acción Nacional, que abran un poco su conciencia. Traten de darle la oportunidad a las mujeres, que participen, que lleguen a los cargos de elección popular. No tengamos esa actitud machista, esa actitud que las mujeres no pueden. Las mujeres pueden y más que los hombres”, expresó.

Congreso defiende la reforma

Por su parte, la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, afirmó que el Poder Legislativo defenderá la reforma ante los tribunales.

“Esta es una reforma de avanzada. Que pone a las mujeres en el centro de las decisiones públicas”, subrayó.

Castillo Atristain recordó que la reforma fue impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y aprobada por unanimidad y por todas las fuerzas políticas de la Sexagésima Novena Legislatura.

Señaló que se establecen reglas para fortalecer la paridad en las candidaturas a los ayuntamientos y contempla la alternancia de género, con el objetivo de garantizar una participación política equitativa.

La bancada de Morena en la LXIX Legislatura también fijó postura mediante un pronunciamiento, en el que reiteró su compromiso con la paridad efectiva y el empoderamiento político de las mujeres en Chiapas.

Recordó que todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso votaron a favor de la reforma el pasado 14 de septiembre.

Los diputados y diputadas de Morena expresaron su respeto a las instituciones y a los procedimientos jurídicos, pero mantuvieron “firme la convicción de que la paridad no es una concesión, sino un principio democrático y un derecho que debe garantizarse plenamente”.