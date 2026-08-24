Impulsa Aditech la divulgación científica

En un esfuerzo continuo por descentralizar el conocimiento y acercar las manifestaciones artísticas y científicas a la población, la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), dirigida por Jovani Salazar, llevó a cabo con gran éxito y en medio de la Velada Astronómica, la presentación del libro Para llorar a solas, la más reciente creación del escritor Uberto Santos, en las instalaciones del Planetario Tuxtla.

El evento realizado este fin de semana, se consolidó como un espacio único de encuentro donde la astronomía, la literatura y la música confluyeron bajo un mismo cielo. La jornada inició con la participación de la poeta y promotora cultural, Ana Karen Reyes Martínez, quien deleitó a los asistentes con una reseña de la obra clásica de ciencia ficción La guerra de los mundos, de H.G. Wells.

Conversatorio

El momento cumbre de la noche literaria llegó con la presentación audiovisual y el conversatorio del libro Para llorar a solas, la más reciente creación de Uberto Santos, reconocido escritor originario de Venustiano Carranza y ganador del Premio Estatal de Poesía, Rodulfo Figueroa.

Durante el diálogo el autor compartió poemas, reflexiones y detalles sobre su proceso creativo con el público asistente. La velada también rindió homenaje a la ciencia de frontera con la presencia de dos grandes aliados del Planetario Tuxtla, María Luvina Ramos Moreno, tercera chiapaneca graduada como astronauta análoga en Polonia (misión 85 Lunas), y Daniel Alberto García Sánchez, físico colaborador del experimento ATLAS en el CERN y galardonado por la Academia Polaca de Ciencias.

Celebración

La atmósfera artística se enriqueció con la voz del destacado tenor chiapaneco, Juan Carlos Suárez, así como con la presencia del pintor Toshiro Culebro y la actriz Ana Lilia Nucamendi Palacios, quienes sumaron su talento a esta celebración de la identidad cultural del estado.

También distinguidas personalidades académicas y culturales, entre ellas Eliseo Licona García, en representación del director general de la Aditech, Jovani Salazar; Nancy Leticia Hernández Reyes, rectora de la Universidad del País Innova, y Magnolia Nájera.

Para cerrar la jornada, las y los asistentes realizaron un recorrido por la Sala Universo, del Planetario Tuxtla, y participaron en una observación astronómica con telescopios, uno de los espacios de divulgación más importantes de Latinoamérica para despertar vocaciones científicas y promover el orgullo por el talento artístico de Chiapas.