Impulsa alcalde pavimentación en el ejido Copoya

Como parte del programa Calles Felices, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, dio el arranque a los trabajos de pavimentación integral de la 5a. Sur Poniente en el ejido Copoya, una obra que fortalecerá la conectividad de la zona y mejorará la imagen urbana, en beneficio directo de las familias de la localidad.

Compromiso

El alcalde destacó que estas acciones forman parte del segundo piso de la Cuarta Transformación, con un gobierno cercano que atiende demandas históricas y trabaja por elevar la calidad de vida de la ciudadanía. Señaló que Copoya es una de las localidades donde esta calle se suma a otras que están en proceso.

Con estas obras, el Gobierno Municipal que encabeza Ángel Torres consolida el compromiso de seguir construyendo un Tuxtla con resultados, donde cada calle pavimentada representa mayor seguridad, movilidad digna y mejor calidad de vida.