Impulsa Ángel Torres Arboleando Tuxtla

El presidente municipal, Ángel Torres, impulsa Arboleando Tuxtla, un programa integral de reforestación que fortalece el compromiso ambiental en nuestra capital.

A través de esta estrategia, y con la participación activa de las y los tuxtlecos, se realizan jornadas de plantación de árboles de primavera, matilisguate, cuchunuc, cedro, hormiguillo y candox, en áreas verdes y espacios públicos, contribuyendo a la recuperación y conservación del entorno urbano.

Donaciones

Asimismo, mediante una unidad móvil, el programa recorre distintas colonias para donar árboles frutales como limón, guanábana, guayaba y nance, los cuales se entregan previo registro en las páginas oficiales de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal promueve la participación ciudadana, consolida una ciudad más verde, fresca y sustentable, y reafirma el compromiso con el bienestar de las familias tuxtlecas.