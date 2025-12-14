Impulsa Ángel Torres el programa Colonias al 100 en Tuxtla

A fin de garantizar espacios más seguros, ordenados y dignos para la ciudadanía, inició el programa Colonias al 100, encabezado por el presidente municipal Ángel Torres Culebro, a través de la Secretaría de Servicios Municipales, para fortalecer las tareas de limpieza y mantenimiento en la ciudad.

Redoblarán esfuerzos

Durante este mes y el próximo, redoblaremos esfuerzos ante el aumento en la generación de residuos por las festividades. Brigadas municipales trabajan de manera preventiva y coordinada, atendiendo de forma oportuna cada zona para mantener la ciudad en mejores condiciones.

Ángel Torres destacó la importancia de este programa, que fortalece el bienestar y la imagen urbana de Tuxtla Gutiérrez. Señaló que estos trabajos reflejan el compromiso del gobierno municipal con el cuidado del entorno, impulsando acciones permanentes en beneficio de toda la ciudadanía.