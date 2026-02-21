Impulsa Ayuntamiento talento de la niñez

Con la finalidad de promover la expresión y participación activa de la niñez y adolescencia en la defensa de sus derechos, el Sistema DIF Tapachula, dependiente del H. Ayuntamiento de Tapachula, realizó con éxito el Concurso de la Red Municipal de Impulsoras e Impulsores de la Transformación 2026, espacio que fortalece el conocimiento y la promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

La presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, resaltó que esta iniciativa, impulsada por los Sistemas DIF Nacional, Estatal y Municipal, fomenta la intervención de la niñez en la promoción y defensa de sus propios derechos, motivando a las nuevas generaciones a expresar sus ideas y a convertirse en agentes de cambio, porque escuchar a las infancias es sembrar un mejor futuro.

Participación

Por otra parte, la procuradora de Niñas, Niños, Adolescentes y las Familias del Municipio de Tapachula, Araceli Patricia Zetina Ortiz, destacó que este espacio fortalece la participación entusiasta de niñas y niños, reconociendo que la niñez tiene opinión, ideas y la capacidad de transformar su entorno.

Luego de la deliberación y después de felicitar a todos los participantes, el jurado calificador determinó otorgar el primer lugar a Eduardo Daniel Flores Aguilar, con el tema “El derecho a la justicia y los derechos de los niños”; el segundo lugar a Iker Jhael Miguel López, con el tema “Protección a la privacidad”; y el tercer lugar a Ximena González Márquez, con el tema “El derecho al tiempo libre”.

En el evento estuvieron presentes el director general del SDIF Tapachula, Jorge David Barragán Gordillo; la delegada Regional X Soconusco, Gladys Gabriela Blas Santiago; el representante de la Escuela Primaria “5 de Febrero”, Roberto López Sandoval; la representante de la Delegación Regional de Educación en Tapachula, Lili Alejandra López Soto; la secretaria de Educación y Cultura, Mey Lyn Wong Vázquez; la especialista en Protección a la Infancia de UNICEF, Yu Min Lee; la jefa de Oficina Save The Children Tapachula, Nayeli Patricia Garduño Dimas; así como servidores públicos, padres de familia y personal docente.