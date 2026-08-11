Impulsa cambio climático migración de mariposas

El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) informó que las mariposas de todo el mundo están modificando su distribución geográfica a medida que el planeta se calienta.

El estudio de alcance global, publicado en la revista Nature Ecology & Evolution, señala que estos desplazamientos son más extensos y complejos de lo que se pensaba.

La investigación concluye que el cambio climático es el principal factor que está transformando la distribución de estas especies y redefiniendo sus posibilidades de supervivencia.

El estudio en el que participó Jorge L. León-Cortés, investigador de Ecosur, encontró que aproximadamente ocho de cada diez especies de mariposas conocidas ha modificado su área de distribución.

Se analizaron seis mil 182 registros correspondientes a mil 758 especies en 105 países, convirtiéndose en el análisis más completo realizado hasta la fecha sobre este fenómeno.

Además de revisar publicaciones científicas en inglés, las investigadoras e investigadores incorporaron estudios publicados en otros idiomas y el conocimiento de especialistas de distintas regiones del mundo.

Los resultados muestran que cerca del 80 por ciento de los cambios registrados están relacionados con el cambio climático y la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos. En otras palabras, el aumento de la temperatura está obligando a muchas especies a desplazarse para encontrar condiciones ambientales favorables.

“Las mariposas están cambiando su distribución en todos los continentes donde habitan. La magnitud de este fenómeno es sorprendente y va mucho más allá de las regiones tradicionalmente estudiadas, como Europa y Norteamérica”.

El estudio difundido por el área de comunicación de Ecosur revela que ocho de cada diez especies han ampliado su distribución geográfica, colonizando nuevas zonas, que ahora, presentan condiciones climáticas adecuadas.