Impulsa Canirac a la economía estatal

Christian Jonathan Pérez Morales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en la entidad, destacó los trabajos que se realizan para dar proyección a los sabores chiapanecos.

Expuso que superada la prioridad de pacificación en la agenda estatal, el binomio turismo-economía se ha convertido en el motor de las estrategias para 2026.

Postura

“En los primeros meses del nuevo gobierno empezamos a esperar la paz, que era número uno. Hoy por hoy, que ya tenemos ese tema superado, la estrategia en este año es turismo y economía”, afirmó Pérez Morales, quien no dudó en calificar al sector que representa como esencial para el estado.

“A título personal, considero que el sector restaurantero es la columna vertebral de la economía de Chiapas. Somos una parte importante y fundamental en el turismo”, subrayó.

El líder restaurantero detalló las acciones concretas que ya están dando frutos en la proyección de la cocina tradicional y contemporánea del estado. Una de las más relevantes fue la participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT) de Madrid, celebrada en enero, uno de los eventos más importantes del sector a nivel global.

Europa

“Estuvimos presentes con diferentes marcas”, confirmó Pérez Morales, colocando a la gastronomía chiapaneca en el radar europeo.

Detalló que, el mes pasado, cientos de miles de personas tuvieron un primer acercamiento con la oferta culinaria del estado en un escenario icónico: el Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México.

“Hicimos una muestra gastronómica en Chapultepec el mes pasado. El aforo de visitantes en el Palacio de los Leones es de 35 mil personas diarias”, reveló el presidente de la Canirac.

Esta exposición, explicó, permite que muchos visitantes de diferentes índoles puedan observar un poco de la gastronomía del estado de Chiapas.

Y la apuesta por la capital del país irá más allá, con un proyecto que busca sumergir a los comensales en la experiencia auténtica del estado.

“Próximamente tendremos en Ciudad de México Casa Chiapas, donde montaremos un botanero chiapaneco”, adelantó Pérez Morales.

Promoción

Este espacio, dijo, “va a poder permitir ser un instrumento para la publicidad de la gastronomía y para promocionar como destino al estado”.

Con la vista puesta en el mediano plazo, la Canirac también se prepara para uno de los eventos deportivos más importantes : la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes mexicanas a la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Pérez Morales explicó que existe una coordinación directa con la presidencia nacional de la cámara para capitalizar este evento.

Se trabaja en fortalecer competencias como el dominio del inglés en los tres recintos sede, pero también en una estrategia de derrame económico hacia el sureste.