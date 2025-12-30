Impulsa Canirac Chiapas jornada de vacunación

Bajo el principio de que la salud es un bien colectivo, la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, en coordinación estrecha con la Secretaría de Salud del estado, organiza una Brigada de Vacunación en sus instalaciones centrales. Esta acción refleja el compromiso institucional en la administración de Cristhian Pérez de trascender el ámbito empresarial para actuar como un agente de bienestar social.

Lugar

La jornada preventiva se realizará el martes 30 de diciembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la sede de Canirac Chiapas, ubicada en 14ª. Poniente esquina 1ª. Sur, colonia Centro (acceso por el parque Bicentenario). Está dirigida principalmente a personas menores de 39 años, quienes podrán acudir en compañía de sus familiares, fomentando así la corresponsabilidad en el cuidado de la salud.

Posición

Este esfuerzo conjunto busca eliminar barreras de acceso y llevar los servicios de prevención directamente a la población, con especial énfasis en los colaboradores del sector restaurantero y los jóvenes de Tuxtla Gutiérrez. La iniciativa posiciona a Canirac no solo como un representante gremial, sino como un actor social comprometido con el fortalecimiento de la salud pública y la construcción de una comunidad más resiliente.

Para una mejor organización y logística, se solicita a los interesados confirmar su asistencia al teléfono 961 323 9435.

Con esta brigada, Canirac Chiapas, reafirma su visión de que la prosperidad verdadera se construye desde la base de una población sana, protegida y con oportunidades equitativas de acceso a la salud preventiva.