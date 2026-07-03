Impulsa Canirac proyecto “Guardianes del Pacífico”

La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) en Chiapas, encabezada por su presidente Christian Pérez Morales, dio a conocer que tras una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Judith Torres Vera, se acordó impulsar el proyecto “Guardianes del Pacífico”, una iniciativa que busca tender puentes entre el sector pesquero y la industria restaurantera.

En entrevista, Pérez Morales destacó que este encuentro representa un paso significativo para fortalecer la colaboración entre ambos sectores, promoviendo el consumo responsable de especies locales y la vinculación directa entre pescadores y restaurantes.

El proyecto “Guardianes del Pacífico” representa, en palabras del dirigente restaurantero, una oportunidad para generar mayor valor para las comunidades pesqueras, fortalecer la gastronomía chiapaneca y fomentar una cultura de sostenibilidad que beneficie tanto al productor como al consumidor.

Pérez Morales subrayó el compromiso de su organismo para seguir trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Pesca y Acuacultura, con el fin de construir un modelo de desarrollo que proteja los mares, impulse la economía local.