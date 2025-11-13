Impulsa capacitaciones para fortalecer la transparencia

El Instituto de Administración Pública del Estado de Chiapas (IAP Chiapas), reitera su compromiso con la capacitación y profesionalización de los gobiernos municipales, al impartir los cursos de formación Contrataciones Públicas y Supervisión de la Obra Pública, dentro del Programa de Desarrollo Institucional Municipal (Prodim) 2025.

La inauguración fue realizada por José Raúl Rodríguez, secretario general del IAP Chiapas, en representación de Lysette Raquel Lameiro Camacho, presidenta del Consejo Directivo del Instituto. En la ceremonia, Rodríguez Rodríguez estuvo acompañado del equipo directivo y los catedráticos encargados del curso.

Marco jurídico

Durante su intervención, Rodríguez Rodríguez enfatizó que el objetivo del curso “Contrataciones Públicas”, es proporcionar los conocimientos sobre el marco jurídico, los procedimientos de licitación, adjudicación y ejecución de contratos con el fin de garantizar la transparencia, la eficiencia y la rendición de cuentas en el uso del dinero público.

Después se llevó a cabo el curso: “Supervisión de Obra Pública”, con el objetivo de proporcionar a los servidores públicos municipales los conocimientos y habilidades necesarias para supervisar eficazmente las obras públicas, garantizando el cumplimiento de los proyectos en tiempo, forma y calidad, conforme a la normatividad técnica, legal y administrativa vigente.

Mensaje

Asimismo, el secretario general del IAP Chiapas extendió un agradecimiento a los ayuntamientos por su presencia, entusiasmo y vocación de servicio. “Estoy seguro de que este curso será una experiencia enriquecedora que se reflejará en la mejora continua de la gestión pública local”, reiteró.