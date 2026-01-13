Impulsa Cecytech técnica con prácticas agrícolas

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) Plantel número 22 “Ricardo Flores Magón”, ubicado en el municipio de Venustiano Carranza, desarrolla actividades prácticas enfocadas al manejo del cultivo de tomate rojo, como parte del proceso formativo del alumnado de la especialidad de suelos y fertilizantes.

Al respecto, la directora del plantel, Erika Ileana Aquino Castillejos, señaló que estas acciones permiten fortalecer el aprendizaje significativo, al vincular la teoría con la práctica y preparar a las y los estudiantes para enfrentar los retos del sector agrícola.

En este contexto, se reconoció a las y los alumnos por su compromiso, responsabilidad y disposición para el trabajo en campo, cualidades que reflejan su interés por adquirir experiencia y desarrollar competencias técnicas acordes a su perfil profesional.

Asimismo, se destacó la labor de las y los docentes de la academia de suelos y fertilizantes, quienes con dedicación y vocación orientan a la comunidad estudiantil en cada etapa del proceso productivo, fomentando una formación integral basada en el conocimiento y la práctica.

La directora del plantel agradeció el respaldo de la Dirección General del Colegio, encabezada por Luis Guadalupe Morales Ángeles, cuyo apoyo ha permitido fortalecer las actividades académicas y productivas que se desarrollan en beneficio del alumnado.

Estas prácticas forman parte de los objetivos de la especialidad de suelos y fertilizantes, orientados a la formación de técnicos capaces de aplicar técnicas para el manejo sostenible del suelo y los cultivos, contribuyendo al desarrollo agrícola y productivo de su región.