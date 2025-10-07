Impulsa certeza jurídica con Testamento Humanista

El Instituto de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado informa que continúa vigente el programa “100 días del Testamento Humanista”, derivado del convenio firmado con el Consejo Estatal de Notarios.

Este esquema, implementado del 1º de septiembre al 9 de diciembre de 2025, tiene como finalidad otorgar certeza y seguridad jurídica a las familias chiapanecas mediante la elaboración de testamentos a un costo accesible.

Se prioriza la protección patrimonial

Cabe destacar que mientras en otras entidades federativas esta acción se limita únicamente al mes de septiembre, en Chiapas, por instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se estableció un periodo de 100 días, lo que permite garantizar un mayor alcance y cobertura para la ciudadanía.

El consejero jurídico, Guillermo Nieto Arreola, señaló que este trámite es de suma importancia, ya que representa un acto de responsabilidad y previsión que asegura la transmisión ordenada del patrimonio, evita conflictos legales y fortalece la certeza jurídica en la entidad.

Con esta acción, Chiapas se coloca a la vanguardia a nivel nacional en materia de acceso a la justicia y promoción de la cultura jurídica, consolidando un modelo que prioriza el bienestar y la protección patrimonial de las familias chiapanecas.