Impulsa CMIC colaboración con Conagua

En el marco de la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, encabezado por el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Méndez Jaled, integrantes de la delegación Chiapas, sostuvieron una productiva reunión de trabajo con la coordinadora General del Acuerdo Nacional y Gerente de Cooperación Internacional de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Paola Félix Díaz.

El encuentro, que tuvo lugar tras la ceremonia protocolaria donde también participó la vicepresidenta Ejecutiva del Sector Hídrico de la CMIC, Lilia Marcela Heredia Izquierdo, permitió establecer un diálogo directo entre los representantes del sector constructivo chiapaneco y la funcionaria federal, para abordar temas prioritarios en materia hídrica para la entidad.

Interés

El presidente de la CMIC Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney, encabezó la comitiva estatal y manifestó ante Paola Félix Díaz, el interés de la delegación por establecer esquemas de colaboración institucional enfocados en capacitación, particularmente en lo relacionado con la conservación y mantenimiento de microcuencas.

Durante el intercambio de impresiones, Tamayo Carboney subrayó la importancia de fortalecer una coordinación permanente entre la Conagua y la CMIC Chiapas, con el objetivo de impulsar proyectos y estrategias que contribuyan al uso responsable y sustentable del recurso hídrico en la región.

Objetivo

“Buscamos generar sinergias que permitan no solo el desarrollo de infraestructura hídrica, sino también el fortalecimiento de las capacidades técnicas de nuestro sector, para que los constructores chiapanecos estén debidamente preparados en temas de sustentabilidad y conservación del agua”, señaló el líder estatal.

La reunión también sirvió para explorar mecanismos de cooperación que permitan implementar programas de formación especializada, considerando las particularidades geográficas y ambientales de Chiapas, estado que alberga importantes cuencas y recursos hídricos.

Acompañaron al presidente de la CMIC Chiapas en este encuentro, el tesorero del Comité Directivo, Romeo Guadalupe Natarén Velázquez, y el titular de la Comisión de Gestión Estratégica de la delegación estatal, Jonhatan Velasco Gómez, quienes coincidieron en la relevancia de mantener un acercamiento continuo con las autoridades federales del agua.

Disposición

Por su parte, la coordinadora General del Acuerdo Nacional, Paola Félix Díaz, mostró disposición para dar seguimiento a los planteamientos de la delegación chiapaneca, en el contexto del reciente acuerdo nacional que busca garantizar el derecho humano al agua y promover la sustentabilidad hídrica en el país.