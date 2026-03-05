Impulsa Conanp producción de abono orgánico

La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), a través del Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (Procodes), impulsa en los ejidos Vista Hermosa y Amendú, municipio de Berriozábal, la producción de abonos orgánicos mediante el manejo de lombriz roja californiana (Eisenia fetida), como parte de una estrategia integral para fomentar prácticas sustentables y evitar la degradación ambiental en la región.

El proyecto consiste en la implementación de la técnica de vermicomposta, un proceso ecológico de descomposición que utiliza lombrices para transformar restos orgánicos en abono de alta calidad, rico en nutrientes y de rápida elaboración. Esta iniciativa busca inhibir la extracción y degradación de tierra de monte, una práctica común que afecta la salud de los ecosistemas locales.

Beneficios

Se estima que el proyecto beneficiará directamente a cerca de 200 personas del municipio de Berriozábal y comunidades aledañas, quienes recibirán capacitación y apoyo para desarrollar esta técnica sustentable. Además de generar un producto orgánico de alto valor para la fertilización de suelos, la iniciativa contribuye a evitar la erosión y a preservar la capa fértil del terreno.

La Conanp destacó que este esfuerzo no solo favorece la conservación del Área de Protección de Recursos Naturales “Zona Protectora Forestal Vedada, los terrenos forestales de Villa Allende” sino que también se suma a las acciones de preservación de otras Áreas Naturales Protegidas de carácter estatal, como las Zonas Sujetas a Conservación Ecológica “La Pera” y el “Cerro Meyapac”.

El proyecto adquiere una dimensión adicional al desarrollarse en una zona con potencial turístico. En las cercanías de los ejidos Vista Hermosa y Amendú se localizan los vestigios de la finca El Suspiro y las ruinas de El Amate, atractivos históricos que pueden integrarse a una oferta de turismo rural y de naturaleza.

De esta manera, la iniciativa busca garantizar una derrama económica en el municipio a través de dos vertientes: la producción sustentable de abonos orgánicos y la visitación turística a los sitios de interés cultural cercanos, generando alternativas de ingreso para las familias de la región.

Para la Conanp, este proyecto representa una alternativa que impulsa la conservación, el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y la producción con conciencia y responsabilidad social para fortalecer el medioambiente. La dependencia federal reiteró su compromiso de acompañar a las comunidades en la adopción de prácticas que armonicen el desarrollo económico con la protección de los ecosistemas.