Impulsa Cuaresma venta de mariscos

El inicio de la Cuaresma incrementa la afluencia de compradores en mercados públicos de la capital chiapaneca, comerciantes reportaron mayor demanda de productos del mar sin alza en precios y con refuerzo en medidas sanitarias.

Se trata del reflejo de una tradición religiosa que permanece vigente en la vida cotidiana de las familias.

Desde tempranas horas, los pasillos del área de mariscos en el mercado Dr. Rafael Pascacio Gamboa comenzaron a recibir a consumidores en busca de camarón, mojarra, filetes y otros productos del mar, en apego a la costumbre católica de abstenerse de carne roja los viernes.

Periodo

Este periodo, que comprende 40 días previos a la Semana Santa, representa para los creyentes un tiempo de preparación espiritual, sacrificio y reflexión.

La práctica de no consumir carne roja se mantiene como un acto simbólico que, con el paso de los años, ha trascendido el ámbito religioso para integrarse a la identidad cultural y gastronómica de la región.

Así, el pescado no solo se consolida como una alternativa alimenticia, sino como parte del significado social de estas fechas.

Ana Laura Jonapá, comerciante del mercado señaló que, pese al aumento en la demanda, no se prevén incrementos en los precios durante la temporada.

Economía

Además, aseguró que existe abasto suficiente y que la intención es mantener costos accesibles para apoyar la economía familiar, considerando que por varias semanas los hogares priorizan este tipo de productos.

La estabilidad de precios, dijo, también busca incentivar el consumo constante y fortalecer el comercio local.

Ante el ascenso de las temperaturas en la región, subrayó que varios locatarios reforzarán las medidas de refrigeración y conservación para garantizar la frescura y calidad de los mariscos.

Asimismo, destacó que el manejo adecuado y el respeto a la cadena de frío son fundamentales para evitar riesgos sanitarios, especialmente en días de mayor afluencia.