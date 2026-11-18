En el marco de la presentación de las convocatorias del Distintivo Empresas Respetuosas de los Derechos Humanos y la Red de Vinculación, encabezada por el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Horacio Culebro Borrayas, el alcalde de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, refrendó el compromiso del Gobierno Municipal de impulsar el respeto a los DD. HH., la inclusión, la igualdad de oportunidades y la no discriminación en los espacios laborales.

Durante su intervención, el edil destacó que las empresas no solamente representan una fuente de empleos y oportunidades de desarrollo económico, sino que también tienen la responsabilidad de garantizar ambientes laborales dignos, seguros y respetuosos de los derechos de todas las personas, por lo que reconoció que ambas iniciativas representan una oportunidad para distinguir las buenas prácticas empresariales y motivar a más firmas a incorporar los derechos humanos como parte fundamental de su cultura organizacional.

Trabajo coordinado

Yamil Melgar reiteró la disposición del Ayuntamiento de Tapachula de continuar trabajando de manera coordinada con la CEDH y el sector empresarial, para fortalecer una cultura de respeto, inclusión e igualdad.

Por su parte, Horacio Culebro Borrayas resaltó la importancia de promover empresas comprometidas con los DD. HH., que coloquen a las personas en el centro de sus decisiones y fomenten espacios libres de discriminación, por lo que invitó al sector empresarial a conocer los alcances del distintivo y sumarse a esta iniciativa.

En su participación, la delegada de la Secretaría del Trabajo en Tapachula, Teresa Guadalupe Ruiz Martínez, señaló que el crecimiento y éxito de las empresas también dependen de la construcción de ambientes laborales respetuosos, colaborativos e incluyentes, por lo que consideró que este distintivo representa una oportunidad para evaluar y mejorar las prácticas institucionales, prevenir el maltrato y eliminar cualquier forma de discriminación.