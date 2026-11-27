El Seminario Binacional Unach-Cunsol (USAC) 2026-2027 realizó su segundo conversatorio internacional titulado “¿Cómo coordinar acciones jurisdiccionales? Justicia estatal, justicia indígena y derechos humanos”, con la participación de los académicos Tawi Amawta Cuyo Cayo, Alberto Chumil Julajuj y León Felipe Solar Fonseca, de Ecuador, Guatemala y México respectivamente.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Rectores de la librería del Fondo de Cultura Económica José Emilio Pacheco y se transmitió a través de plataformas digitales, lo que permitió la participación virtual de los ponentes internacionales.

Conversatorios

La actividad fue moderada por el director General de Docencia y Servicios Escolares, Manuel Gustavo Ocampo Muñoa, quien destacó que el seminario contempla seis conversatorios que se realizarán en San Cristóbal de Las Casas, Tapachula y Sololá, Guatemala, en modalidades presencial y virtual.

Señaló que, este espacio de reflexión académica binacional busca analizar, desde las propias realidades de la región, los desafíos que plantea la diversidad jurídica y cultural de Mesoamérica.

Esta iniciativa de cooperación entre la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), a través del “Proyecto Quetzal», y la Universidad de San Carlos de Guatemala se desarrolla bajo el eje “Pluralismo jurídico, interculturalidad y gobernanza en Mesoamérica: diálogos México-Guatemala”.