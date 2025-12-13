Impulsa digitalización en Pueblos Mágicos

Chiapas alista proyectos para consolidar el desarrollo en infraestructura tecnológica e inversión en sus Pueblos Mágicos y municipios en desarrollo; actualmente ninguna de sus seis localidades con nombramiento tiene el riesgo de perder la categoría.

Para el 2026 se pretende impulsar un proyecto enfocado en la comercialización en línea de productos comunitarios y servicios turísticos, apoyado de una empresa avalada por la Organización Mundial del Turismo.

Turismo comunitario

Se pretende llevar a internet el trabajo comunitario para que se pueda tener la factibilidad como se hace en todo el mundo de comprar en línea, esta propuesta busca beneficiar directamente a 500 establecimientos, priorizando el turismo comunitario y de naturaleza.

Respecto a la evaluación federal de Pueblos Mágicos, Segundo Guillén Gordillo, actual coordinador general de la Secretaría de Turismo, confirmó que se concretó la clasificación en consolidados y en desarrollo; reconoció especialmente a los municipios de Palenque y Comitán por su desempeño.

Desmienten abandono

Aseguró que en Chiapas no se padece un abandono de estos destinos, como podría ocurrir en otras partes del país.

“En Chiapas vamos bien, hay Pueblos Mágicos más consolidados, el caso de Comitán, San Cristóbal, Chiapa de Corzo. Mientras que otros están en un proceso más de desarrollo con áreas de oportunidad muy grandes para el futuro, como los que están en la Ruta Zoque, como Ocozocoautla y Copainalá”, detalló.

Estos dos últimos municipios con nombramientos recientes tienen retos en el desarrollo de productos turísticos y servicios, sin embargo, no existe riesgo de que se pierda la categoría en la entidad, expresaron.

Finalmente, mencionó que los esfuerzos de consolidación se complementarán con programas estatales como Rincones Vivos de Chiapas, destinado a dotar de infraestructura y capacidades tanto a los Pueblos Mágicos, como a otros pueblos con atractivos extraordinarios.