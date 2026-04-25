Impulsa Eduardo Ramírez autonomía de las mujeres

Durante una gira de trabajo por el municipio de Frontera Comalapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la dispersión de apoyos a mujeres emprendedoras e inauguró infraestructura educativa. En este contexto, manifestó que resulta alentador constatar que, gracias al esfuerzo permanente entre autoridades, la población hoy vive con mayor tranquilidad y realiza sus actividades en un entorno de paz, bienestar y prosperidad.

Al entregar recursos del programa de microcréditos Semillas de Autonomía, el mandatario destacó que la agenda de las mujeres es prioritaria para el gobierno de la Nueva ERA, con el objetivo de garantizar entornos seguros, independencia económica y mayores oportunidades. Sostuvo que la participación de las mujeres es esencial para fortalecer el tejido social, por lo que anunció la ampliación de los créditos para impulsar el autoempleo.

Mensaje

“Queremos empoderar e impulsar a las mujeres desde la alfabetización y la autonomía económica a través de su emprendimiento. Para mí es fundamental que sientan el acompañamiento del gobierno para vivir en libertad y con mejores oportunidades. Vamos a ampliar los microcréditos porque deseamos empoderarlas y que, a través de su esfuerzo, talento y creatividad, sigan creciendo y aportando a la economía de Chiapas”, expresó.

En otro momento, el gobernador inauguró obras en la Escuela Telesecundaria 1405 Emilio Rabasa Estebanell, con una inversión de 1.9 millones de pesos (mdp) en beneficio de 121 estudiantes; en la escuela Secundaria Técnica Número 32, donde se destinaron 3.8 millones de pesos (mdp) para 472 alumnas y alumnos; y en el jardín de niñas y niños Octavio Paz Lozano, en la localidad San Francisco La Aurora, con una inversión de 1.8 mdp para ofrecer espacios dignos y seguros a 54 estudiantes.

Respaldo a familias

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, detalló que en esta entrega se beneficia a 200 mujeres mediante microcréditos que, además de fortalecer su independencia económica, representan un respaldo para sus familias y contribuyen a reducir la brecha de desigualdad de género. Reconoció al gobernador por impulsar acciones que favorecen la seguridad y autonomía de las mujeres, y las convocó a acercarse a los Centros Libre, donde se brinda atención jurídica, psicológica y social sin costo.

Mejoras

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, informó que en la escuela Telesecundaria 1405 Emilio Rabasa Estebanell se construyeron dos aulas didácticas equipadas, además de obras exteriores y la instalación de redes eléctrica e hidráulica. De igual forma, en el jardín de niñas y niños Octavio Paz Lozano se edificó un aula y se rehabilitó otra, junto con obras exteriores; mientras que en la escuela Secundaria Técnica 32 se realizaron cuatro aulas y obras exteriores.

Agregó que en los próximos días iniciarán nuevas obras en distintas localidades de Frontera Comalapa y subrayó que, bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, se construyen 19 canchas de futbol siete en diversos municipios, lo que fomenta la activación física y hábitos saludables entre las y los jóvenes.

Panorama

El diputado federal Roberto Albores Gleason reconoció la visión y liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez al haber revitalizado Frontera Comalapa, permitiendo vislumbrar un panorama de renovación, futuro y esperanza. Destacó que, mediante el trabajo conjunto, se impulsa el bienestar en Chiapas a través de programas sociales, microcréditos, infraestructura y proyectos estratégicos, por lo que reiteró su compromiso de seguir trabajando por el estado.

La presidenta concejal de Frontera Comalapa, Marli Trejo Posada, subrayó que, con el respaldo de la Nueva ERA, se avanza en la consolidación de la paz y en la reactivación del comercio. Señaló que para las mujeres del municipio, Semillas de Autonomía representa una oportunidad para construir independencia económica y abrir caminos hacia una vida con voz propia, libre de miedo y violencia.

Agradecimiento

A nombre de las beneficiarias, Irlamar de León Solís expresó su agradecimiento al gobernador por los microcréditos y consideró que estos apoyos representan una oportunidad para que las mujeres emprendedoras salgan adelante con trabajo, esfuerzo y dedicación. Asimismo, la comunidad escolar del municipio agradeció las obras entregadas, al considerar que dignifican el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Estuvieron presentes mujeres beneficiarias del programa Semillas de Autonomía, estudiantes de las escuelas beneficiadas, personal docente y administrativo, así como madres y padres de familia.