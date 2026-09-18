Impulsa Eduardo Ramírez espacios dignos y seguros

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la señora Sofía Espinoza Abarca, realizaron un recorrido por distintos albergues de Tuxtla Gutiérrez para constatar los avances de los proyectos de infraestructura que impulsa el Sistema DIF Chiapas, enfocados en la rehabilitación, construcción y mejoramiento integral de estos centros asistenciales.

Albergue La Esperanza

En un primer momento, visitaron el Albergue “La Esperanza”, donde supervisaron las intervenciones realizadas en sus diferentes áreas de atención, con el propósito de transformar sus instalaciones en un espacio digno, seguro y solidario para las personas que acuden a descansar y recibir apoyo mientras tienen a un familiar hospitalizado.

Casa Hogar para el Adulto Mayor

Posteriormente, acudieron a la Casa Hogar para el Adulto Mayor, que ahora llevará por nombre “La Casa de los Sabios”, y a la Casa Hogar Infantil, donde se llevan a cabo obras en áreas especializadas y de recreación. Estas acciones permitirán que las trabajadoras y los trabajadores desempeñen sus labores en mejores condiciones y, sobre todo, contribuirán a ampliar y fortalecer la atención que se brinda a la niñez y a las personas adultas mayores.

Mensaje

“Con mi esposa Sofía Espinoza Abarca y el equipo del DIF Chiapas estamos corroborando lo que se está haciendo en los albergues de Tuxtla Gutiérrez. Lo que queremos es dignificar estos espacios para que quienes, por alguna razón, no tienen la oportunidad de recibir el apoyo, cariño y afecto de sus familias, encuentren aquí la solidaridad y la fraternidad. Somos un Chiapas que atiende a todas y todos con amor y sin distinción”, expresó.

Trabajo humanista

Ramírez Aguilar reconoció la inversión y el trabajo humanista, sensible e incansable que realiza el DIF Chiapas, y subrayó el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de respaldar este tipo de acciones con sentido social, que se traducen en mayor bienestar para la población, particularmente para quienes más lo necesitan.