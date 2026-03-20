Impulsa Eduardo Ramírez la prosperidad de Chanal

Desde el municipio de Chanal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque de los Programas Alimentarios del Gobierno del Estado, una estrategia con sentido humanista que fomenta el consumo de productos regionales y garantiza una alimentación nutritiva y de calidad para niñas, niños, jóvenes y personas en situación de vulnerabilidad. En este contexto, subrayó que uno de los propósitos de la Nueva ERA es impulsar la prosperidad compartida en los pueblos que durante años permanecieron en el olvido.

Acompañado de la directora general de Alimentación y Desarrollo Comunitario del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Uritzimar Jazmín San Martín López, y de la señora Sofía Espinoza Abarca, el mandatario refrendó su disposición de trabajar de manera coordinada con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para mejorar de forma integral las condiciones de bienestar y alimentación en los 12 municipios que presentan mayores necesidades.

Mensaje

“Estoy comprometido con pasar del olvido a la prosperidad, y ese es el sentido de estar en Chanal y en otros municipios. Queremos sumar esfuerzos con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, porque en Chiapas queremos decirle al mundo y a México que nuestra gente come todos los días. Tenemos el gran compromiso social de que nuestras niñas y niños cuenten con mejores condiciones de vida”, manifestó.

Tejido social

Ramírez Aguilar convocó a autoridades y liderazgos de distintos sectores sociales y productivos a unir esfuerzos para fortalecer el tejido social y construir comunidad, así como a evitar la confrontación y la indiferencia, factores que, advirtió, frenan el progreso de los pueblos. De igual forma, agradeció a las representaciones del DIF Nacional, Estatal y municipales por impulsar acciones sensibles que contribuyen al equilibrio social y al buen vivir.

En otro momento, el gobernador inauguró la reconstrucción de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias, obra que representó una inversión superior a 1.2 millones de pesos (mdp) y beneficiará a más de siete mil 600 habitantes de diversos barrios de Chanal. Indicó que en este municipio se destinarán más de 20 mdp para ampliar el acceso al agua potable, además de concretar proyectos en salud, educación, caminos y otros rubros prioritarios.

Visión integral

La directora general de Alimentación y Desarrollo Comunitario del DIF Nacional, Uritzimar Jazmín San Martín López, representante de María del Rocío García Pérez, titular de este organismo, explicó que estas acciones forman parte de una visión integral de bienestar promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la Estrategia Nacional Vida Saludable, orientada a la prevención, la educación y la promoción de hábitos saludables. Destacó que el objetivo es que nadie se quede atrás y que la alimentación digna llegue a quienes más la necesitan.

En ese sentido, reconoció a Chiapas como referente nacional al convertirse en el primer estado en concluir las jornadas de salud de esta estrategia, y afirmó que estos avances demuestran que, con voluntad y coordinación, es posible generar cambios que brinden no solo alimentación, sino también oportunidades para crecer y aprender. “Una buena alimentación no es un privilegio, es un derecho que todas y todos tenemos”, puntualizó.

Acciones

Por su parte, Sofía Espinoza Abarca resaltó el inicio de acciones relevantes en favor del bienestar de las y los chiapanecos desde este municipio indígena, como el programa de Desayunos Escolares, enfocado en la nutrición de la niñez en los 124 municipios del estado. Hizo un llamado a trabajar en unidad para evitar su mal uso y asegurar una distribución adecuada, con el fin de combatir la desnutrición y mejorar el rendimiento escolar.

La secretaria de Infraestructura, Ana Karen Gómez Zuart, informó que además de la red de distribución de agua potable y tomas domiciliarias en la cabecera municipal que se puso en marcha, se ejecutaron tres obras adicionales, entre ellas la construcción de sanitarios con biodigestor en dos comunidades y la instalación de sistemas individuales de captación de agua pluvial, con una inversión conjunta aproximada de siete millones de pesos.

Vacunación

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, dio a conocer que se han aplicado un millón 600 mil vacunas contra el sarampión, lo que representa un avance significativo. Señaló que la vacunación es la principal medida para prevenir enfermedades transmisibles, por lo que en esta localidad se instaló un módulo para fortalecer la estrategia y asegurar esquemas completos. Además, anunció la donación de una ambulancia durante este año para reforzar la atención médica en el municipio.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, valoró el trabajo coordinado del gobierno de la Nueva ERA para que los 12 municipios prioritarios de Chiapas no vuelvan a ser relegados. Destacó que estas acciones impactan de manera directa en la calidad de vida de la población y reflejan el compromiso con el bienestar integral.

Población vulnerable

La titular de la Dirección de Seguridad Alimentaria del DIF Chiapas, Verónica Ruiz Penagos, informó que el programa de Desayunos Escolares ampliará su cobertura en distintos niveles educativos, con una inversión superior a mil 476 millones de pesos (mdp). Añadió que se implementan acciones para mujeres embarazadas y niñas y niños menores de cinco años, con recursos por más de 158 millones de pesos, además de apoyos alimentarios a población vulnerable por más de 52 mdp.

El alcalde de Chanal, Alejandro Gómez Entzin, agradeció al gobernador Eduardo Ramírez por atender esta demanda histórica y respaldar a uno de los municipios con mayor marginación en la entidad. Refrendó su compromiso de redoblar esfuerzos para transformar las condiciones de vida y construir un futuro con mayores oportunidades.

En representación de la comunidad escolar, Kennia Kareny Pérez Gómez, alumna de la Escuela Primaria Carmen Gurruchaga Basurto, expresó su entusiasmo por la visita del gobernador y reconoció su labor al priorizar el bienestar de la niñez mediante acciones en educación, salud y seguridad alimentaria en las comunidades que más lo requieren.