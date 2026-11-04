Impulsa Eduardo Ramírez la transformación de Oxchuc

Como parte de la estrategia Del Olvido a la Prosperidad, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado por la señora Sofía Espinoza Abarca, realizó una gira de trabajo por Oxchuc, donde destacó que el gobierno de la Nueva ERA ha destinado casi mil millones de pesos (mdp) en programas, acciones y obras orientadas a transformar la realidad de este municipio.

En ese marco, inauguró espacios escolares y obras exteriores en el jardín de niñas y niños Gabriela Mistral y la escuela primaria Cuauhtémoc, de la localidad Piedra Escrita, así como en la primaria Sor Juana Inés De la Cruz, de la comunidad Santo Tomás Los Campos; estas acciones representaron una inversión conjunta superior a 4.5 mdp. Además, precisó que se han destinado más de 55.7 mdp al mejoramiento integral de planteles educativos de Oxchuc. También entregó kits deportivos a niñas, niños y jóvenes.

Posteriormente, el mandatario supervisó los avances en la rehabilitación de la Plaza Campesina y la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario Pilares, obras que en conjunto representan una inversión superior a 39 mdp. Asimismo, entregó cuatro mil bombas aspersoras para apoyar al sector agrícola, con un monto de tres millones de pesos. Durante la gira, recorrió los módulos de la Feria de la Salud y entregó una ambulancia a la unidad médica, con una inversión superior a 2.5 mdp, para fortalecer la atención prehospitalaria de urgencias y el traslado de pacientes.

Infraestructura

La secretaria de Infraestructura, Ana Karen Gómez Zuart, informó que en 2025 se invirtieron 510 mdp en Oxchuc y que durante 2026 se destinan otros 424 mdp. Detalló que la construcción del Centro de Desarrollo Comunitario Pilares y la rehabilitación de la Plaza Campesina registran más de 50 por ciento de avance y se prevé que ambas obras entren en operación en enero. Añadió que estos proyectos representan mayores oportunidades y beneficios económicos para las familias del municipio.

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Rocha, destacó que con la entrega de cuatro mil bombas aspersoras suman siete mil los apoyos otorgados durante 2026 a productoras y productores de este municipio. Refrendó el compromiso de continuar respaldando al sector agrícola de la región Altos, con el propósito de impulsar un campo próspero.

Salud

El secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, señaló que la prevención es fundamental para proteger la vida y construir comunidades más saludables. En ese sentido, explicó que las caravanas de la salud acercan servicios médicos a quienes más lo necesitan, desde consultas generales hasta estudios de mastografía y vacunación. También precisó que la ambulancia tipo II entregada facilitará el acceso a los servicios de salud.

La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa, Anjuli Acosta Guillén, manifestó que se trabaja de manera comprometida en la rehabilitación y construcción de aulas, como parte de la estrategia para dignificar los espacios escolares y llevar bienestar a los pueblos históricamente olvidados.

Por su parte, la titular del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo, señaló que el deporte y la actividad física contribuyen a mejorar la salud, la seguridad y el bienestar de la sociedad. Subrayó que el gobierno mantiene el compromiso de invertir en infraestructura, equipamiento y uniformes para fomentar la práctica deportiva entre niñas, niños y jóvenes.

Agradecimientos

El presidente municipal de Oxchuc, César Gómez López, agradeció al gobernador el respaldo para recuperar la paz y la seguridad, así como para atender las necesidades de la población en materia de salud, educación, infraestructura, deporte y campo. Reconoció que el gobierno de la Nueva ERA ha sido una “mano amiga” para resolver los conflictos y generar mejores oportunidades para las familias del municipio.

El director de la primaria Cuauhtémoc, Gilberto Trejo Lievano, y la directora del jardín de niñas y niños Gabriela Mistral, Ana Lidia Rodríguez Gómez, reconocieron el compromiso del mandatario para concretar la construcción de distintos espacios escolares, en beneficio de las infancias.

Estuvieron presentes la presidenta del DIF Municipal, Lucía Sánchez Gómez; autoridades municipales y comunitarias, así como habitantes beneficiados con las acciones y obras realizadas.