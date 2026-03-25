Impulsa Eduardo Ramírez nueva etapa del ZooMAT

El gobernador Eduardo Ramírez encabezó la inauguración de las obras de mejoramiento de la imagen del ZooMAT Centro de Conservación y Reserva Natural, en Tuxtla Gutiérrez, el cual adoptó este nombre tras un análisis profundo orientado a reforzar la identidad de este emblemático espacio y fortalecer su misión de proteger y difundir la riqueza natural de Chiapas.

Luego de recorrer las áreas, edificios y senderos rehabilitados, trabajos realizados con una inversión superior a 29 millones de pesos, Ramírez Aguilar afirmó que su administración continuará promoviendo acciones enfocadas en el equilibrio ecológico, la investigación, la preservación y el cuidado de las especies de flora y fauna que habitan en este sitio, ubicado dentro de una reserva natural de 111 hectáreas.

Objetivo

Subrayó que el objetivo es consolidarlo como el centro de conservación más importante de América Latina.

Tras reconocer la labor del personal que trabaja en este recinto, el mandatario puntualizó que estas acciones responden a la necesidad de generar mayor empatía entre las y los visitantes, a fin de que comprendan la importancia de proteger este espacio natural y fomentar una relación armónica con el entorno. En ese sentido, adelantó que se contemplan nuevas iniciativas para mantenerlo como un destino atractivo tanto para la población de Chiapas como para visitantes nacionales y extranjeros.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, explicó que la modernización de este espacio forma parte de un esfuerzo integral para preservar el patrimonio natural del estado. Detalló que las acciones incluyen un programa permanente de educación ambiental, así como la consolidación de instalaciones más funcionales y actualizadas. Informó que, gracias a los Martes del Pueblo y al clima de seguridad en la entidad, la afluencia creció de 295 mil 739 personas en 2024 a 386 mil 441 visitantes en 2025.

Contratos

Por su parte, el subsecretario de Obras Públicas de la Secretaría de Infraestructura, Cicerón Argüello Kánter, informó que en 2025 se ejecutaron cuatro contratos con una inversión de 29.5 millones de pesos para fortalecer este espacio representativo. Añadió que durante el presente año se dará continuidad a diversas acciones, en seguimiento a las instrucciones del gobernador, con el propósito de seguir conservando este entorno natural.

El proyecto de mejoramiento contempló la construcción de un puente peatonal, la ampliación de andadores y la instalación de cancelería en el encierro del jaguar negro, además del mantenimiento de seis edificios, la Casa Nocturna, el Vivario, el Museo César Domínguez, el Herpetario Tropical, el Herpetario de Montaña y el Museo del Cocodrilo.

Mantenimiento

Asimismo, incluyó el mantenimiento de seis kilómetros de senderos, 36 jaulas abiertas y cerradas, tres módulos sanitarios y el recinto de felinos, así como la rehabilitación de 50 jaulas y tres locales comerciales, junto con la ampliación de caminos y la construcción de siete nuevos espacios comerciales.