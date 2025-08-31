Impulsa Eduardo Ramírez obras en Santiago El Pinar

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar visitó el municipio de Santiago El Pinar, donde reiteró su compromiso de impulsar programas y acciones en materia de Salud, Educación, Alfabetización, agua potable, caminos, carreteras y servicios públicos, con el propósito de contribuir a la paz, el bienestar y el desarrollo de los pueblos originarios de Chiapas.

Al inaugurar el Centro LIBRE del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim), el mandatario destacó que, a través de esta política promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum, se hacen valer los derechos individuales y colectivos, además de generar espacios seguros y libres de violencia para las chiapanecas. En este marco, las exhortó a denunciar cualquier acto que ponga en riesgo su integridad y llamó a los hombres a respetarlas.

Más obras

Posteriormente, Ramírez Aguilar dio el banderazo de inicio a la rehabilitación del camino Santiago El Pinar–Choyó–Chiquinch’en Los Tulipanes. Subrayó que continuará sumando esfuerzos y recursos con las autoridades municipales, para consolidar proyectos de infraestructura prioritaria que mejoren la calidad de vida de las familias. Asimismo, constató los servicios del Comando Central para la Atención Integral a la Salud.

“Santiago El Pinar es una prioridad, queremos llevarles agua y educación a donde no hay, hacer aulas y otras obras. Queremos visibilizar la esencia de sus tradiciones y costumbres, para que todo el mundo las conozca”, expresó el representante del Ejecutivo estatal al convocar a mantener la unidad y caminar juntos, pueblo y gobierno, en favor del crecimiento y la prosperidad compartida.

Compromiso

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Dulce María Rodríguez Ovando, resaltó el compromiso de la Federación y del Estado para brindar atención digna a las mujeres que enfrentan situaciones de violencia. Explicó que en el Centro LIBRE se cuenta con personal especializado, mismo que ofrece asesoría y acompañamiento, e invitó a consultar la Cartilla de Derechos, traducida a la lengua materna de la comunidad.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruíz Morales, informó que la rehabilitación de los 7.75 kilómetros del camino Santiago El Pinar–Choyó–Chiquinch’en Los Tulipanes forma parte de las obras en los 10 municipios de atención prioritaria, con una inversión superior a 14 millones de pesos (mdp) en beneficio de cuatro mil 728 habitantes. Precisó que la meta es que para 2026 las carreteras de Chiapas estén libres de baches.

Por su parte, la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin, señaló que estas obras quedarán en la memoria de la comunidad, pues reflejan el trabajo humanista del gobernador y su firme compromiso con el bienestar y el progreso de los pueblos originarios.

Agradecen respaldo

El presidente municipal de Santiago El Pinar, Silviano Mateo Gómez Gómez, agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, a través de acciones y obras que brindan justicia social a las familias, mejorando sus condiciones de vida y fortaleciendo el desarrollo comunitario.

A su vez, la tejedora de la Patria y representante de las mujeres de Santiago El Pinar, Marulina Arias Rodríguez, reconoció al mandatario Eduardo Ramírez por el Centro LIBRE, un espacio que ofrece seguridad, voz, libertad y derechos a las mujeres, reflejo del compromiso de la Nueva ERA con la equidad y el bienestar de la comunidad.

En esta gira de trabajo acompañaron al gobernador la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart; el secretario de Salud, Omar Gómez Cruz; la titular del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y Participación Ciudadana, Yolanda María Alfaro Pérez, entre otros.