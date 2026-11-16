Impulsa el Ayuntamiento reciclaje con causa

El Ayuntamiento de Tapachula, que preside Yamil Melgar Bravo, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedurbe), realizó el “Reciclatón por un Mundo al Mil”, una jornada que reunió esfuerzos institucionales y ciudadanos para fomentar la cultura del reciclaje y contribuir a una causa social en beneficio de niñas, niños y adolescentes con cáncer.

Jornada

La actividad, desarrollada en el parque recreativo La Cebadilla, permitió recolectar 155 kilogramos de materiales reciclables, como resultado de la participación de distintas dependencias municipales y organizaciones que se sumaron a esta iniciativa ambiental y solidaria.

En este sentido, Yamil Melgar ha reiterado la importancia de impulsar acciones que fortalezcan la conciencia ambiental y la participación ciudadana, promoviendo una cultura en la que el cuidado del medio ambiente también represente una oportunidad para ayudar a quienes más lo necesitan.

Durante la jornada participaron las áreas de Copladem, Protección Civil, Salud Municipal, Sedurbe, Cultura del Agua, Sepladem, Iciplamtap, Juventud y Deporte, Bienestar y personal del Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Tapachula (Coapatap), sumando esfuerzos para alcanzar los resultados de esta actividad.

Regidoras

Asimismo, las regidoras Nancy López Ruiz y Rosa Cortés Rueda destacaron la importancia de fortalecer la colaboración entre autoridades, organizaciones y ciudadanía para promover acciones que generen beneficios ambientales y sociales.

El evento se desarrolló en coordinación con la Recicladora y Reductora de Residuos Sólidos Urbanos del Sur y la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) Chiapas, vinculando el aprovechamiento de materiales reciclables con una causa de apoyo a pacientes y sus familias.

Finalmente, el Ayuntamiento de Tapachula refrendó su compromiso de continuar promoviendo la educación ambiental, la separación y el aprovechamiento responsable de los residuos, así como la participación ciudadana en iniciativas que contribuyan a construir una ciudad más limpia, sustentable y solidaria.