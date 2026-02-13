Impulsa el Staunach desarrollo económico

El líder del Sindicato de Trabajadores de la Unach (Staunach), Pedro Jiménez, dijo que el Contrato Colectivo de Trabajo beneficiará a más de mil 455 familias y representa un fuerte impulso a la economía estatal.

Recordó que entre lo acordado destaca el aumento del cuatro por ciento directo al salario, dos por ciento ligado a prestaciones y la atención de reformar la categoría E1.

“Este aumento no solamente ayuda a los trabajadores de la Unach, sino a familias enteras que tendrán mejores condiciones de vida y con ello participan en dar un impulso a la economía estatal”, dijo.

Reiteró que estos aumentos son importantes, toda vez que a nivel nacional existe una marcada reducción a los presupuestos para las universidades, por lo que la búsqueda de mejoras contractuales en Chiapas es un logro que evidencia la sana relación entre la universidad y su plantilla laboral.

El Staunach cuenta con una estructura organizada, incluyendo un Comité Ejecutivo con secretarías especializadas en áreas como finanzas, conflictos, previsión, difusión, capacitación y relaciones externas.