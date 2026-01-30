Impulsa ERA alfabetización y nueva infraestructura

Durante una gira de trabajo por el municipio de Suchiapa, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar afirmó que la educación constituye uno de los ejes centrales del gobierno de la Nueva ERA. Destacó el impulso a obras para el mejoramiento integral de la infraestructura escolar y la consolidación del programa Chiapas Puede, estrategia que promueve el trabajo conjunto para que más personas aprendan a leer y escribir.

Meta

Al entregar becas Rosario Castellanos para la alfabetización, el mandatario planteó que la meta de su administración es que en 2026 Chiapas sea el estado más educado del país, por lo que convocó a redoblar esfuerzos con responsabilidad, compromiso y organización, a fin de lograr pronto levantar la bandera blanca como símbolo de la erradicación del analfabetismo.

“Soy un gobernador que tiene el propósito de transformar la vida de las personas y trabajamos para hacerlo realidad. Ahora hay un gobierno que tiene buen entendimiento y reconocimiento profundo por las y los maestros de Chiapas, por las y los educadores de Chiapas Puede. Pero tengo un mayor respeto por quienes nos están demostrando que para aprender a leer y escribir, no hay edad, pero sí voluntad y deseo”, manifestó el mandatario estatal.

Universidad Politécnica

Como parte de la visita, inauguró infraestructura educativa en la Universidad Politécnica de Chiapas (UPChiapas), con una inversión de 65.4 millones de pesos (mdp), y entregó nuevos espacios en la primaria Francisco I. Madero González, con una inversión de 1.6 mdp; además, anunció la construcción de obras en la escuela primaria Ignacio Zaragoza. Puntualizó que continuará coordinando esfuerzos con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender las necesidades del sector educativo y fortalecer las oportunidades de la niñez y juventud chiapaneca.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Infech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, indicó que estas acciones responden al objetivo de contar con escuelas seguras y dignas en toda la entidad. Detalló que en la UPChiapas se edificaron y equiparon dos edificios: uno de talleres y laboratorios, y otro administrativo con servicios sanitarios, lo que favorece a más de tres mil estudiantes.

Mejoras educativas

Añadió que, en coordinación con el Ayuntamiento de Suchiapa, en la primaria Francisco I. Madero González se construyeron dos aulas didácticas, módulos sanitarios y obra exterior en beneficio de 185 estudiantes. Informó también la cimentación de un aula cocina en la primaria Ignacio Zaragoza y precisó que en la comunidad de Pacú se levantan nuevas aulas en la escuela secundaria Benito Juárez y en el Jardín de Niños Francisco Gabilondo Soler, entre otras intervenciones.

La rectora de la UPChiapas, Indra Toledo Coutiño, agradeció las obras realizadas en la institución y aseguró que fortalecen la misión de construir un mejor futuro para Chiapas a través de la educación. Valoró la entrega de las becas Rosario Castellanos como un impulso al talento y al esfuerzo de los y las que enseñan y aprenden. Asimismo, recordó que la universidad se suma al programa Chiapas Puede mediante la aplicación tecnológica AprendIA, diseñada para enseñar a leer y escribir a la comunidad sorda, e invitó a acercar a personas con esta condición para aprovechar esta herramienta.

Presidente municipal

El presidente municipal de Suchiapa, Jorge Lara Cordero, señaló que invertir en educación transforma vidas y abre camino a la igualdad. Subrayó que las becas Rosario Castellanos representan un acto de justicia social para las personas que no habían tenido oportunidad de alfabetizarse y reiteró la voluntad de trabajar en unidad para alcanzar la bandera blanca en el municipio, como símbolo de paz, inclusión y esperanza.

En nombre de las y los beneficiarios de la beca Rosario Castellanos, Josefina Montejo agradeció el impulso al programa Chiapas Puede, gracias al cual aprendió a leer y escribir. Relató que, aunque no pudo asistir a la escuela en su niñez, hoy encuentra en la educación una vía para transformar su vida y afirmó que este apoyo demuestra que siempre es posible seguir aprendiendo y superarse.