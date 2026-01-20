Impulsa ERA infraestructura y conectividad en la Frailesca

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por la región Frailesca, donde visitó los municipios de Capitán Luis A. Vidal y Montecristo de Guerrero. En este recorrido, destacó que su gobierno actúa con convicción social para impulsar el desarrollo de municipios históricamente olvidados, por lo que puso en marcha trabajos de infraestructura carretera y anunció diversas obras en distintos rubros para el bienestar de la población.

En Capitán Luis A. Vidal, el mandatario informó que se destinarán más de 200 millones de pesos en total para diferentes acciones, entre ellas la pavimentación mixta del camino Capitán Luis Ángel Vidal–Concepción Pinada–El Ceñido, cuya primera etapa inició en esta gira y contempla una inversión de 75 millones de pesos. Asimismo, adelantó la realización de proyectos como el Centro Integrador de Servicios, el Centro de Desarrollo Comunitario “Pilares”, la red de energía eléctrica y diversas obras en materia educativa.

Mensaje

“Me duele mucho ver cómo los pueblos de la sierra han sido olvidados con el paso del tiempo, en gran medida por las dificultades de acceso para llegar a la capital. Por eso estamos construyendo caminos, porque los caminos unen a los pueblos, nos abren nuevos horizontes y nos permiten tener mejores formas de vivir”, expresó.

Más tarde, en Montecristo de Guerrero, dio inicio a la pavimentación mixta del camino E.C. (Montecristo de Guerrero–San Nicolás)–El Polvorón–El Tesoro, a la que se destinarán 24 millones de pesos en su primera etapa, y anunció obras de infraestructura educativa. Señaló que trabaja de manera cercana a la gente y que continuará visitando este municipio para impulsar nuevas acciones que contribuyan al progreso, la paz y la armonía social.

Unidad y respeto

“Trabajo todos los días, desde que amanece hasta que anochece, con la convicción de dejar un Chiapas mejor del que recibí. Estamos reestructurando la deuda, fortaleciendo la paz, la seguridad y la infraestructura, porque Chiapas ha vivido momentos difíciles. Lo más importante es mantenernos en unidad y en el respeto”, enfatizó.

Desarrollo comunitario

Al referirse a la inversión superior a 200 millones de pesos que el Gabinete de Infraestructura destinará a Capitán Luis A. Vidal, la secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, puntualizó que estos recursos, aplicados en obras y caminos, permitirán detonar el desarrollo del municipio y revertir el rezago acumulado durante años. Añadió que las acciones priorizan las necesidades de la comunidad y contribuyen a fortalecer el desarrollo comunitario y la convivencia social.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, precisó que para la pavimentación mixta del camino Capitán Luis Ángel Vidal–Concepción Pinada–El Ceñido, como parte del programa Carreteras Vivas, se destinará una inversión total de 184 millones de pesos. Detalló que en esta primera etapa se ejercerán 75 millones de pesos, en beneficio de la población de los municipios de Capitán Luis A. Vidal y Ángel Albino Corzo.

Asimismo, aseguró que con la pavimentación mixta del camino E.C. (Montecristo de Guerrero–San Nicolás)–El Polvorón–El Tesoro, con una longitud de 3 kilómetros 280 metros, se mejorará la conectividad entre los pueblos serranos y facilitará el traslado de productos, en beneficio de 9 mil 384 habitantes.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Capitán Luis A. Vidal se invertirán cerca de 13 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de infraestructura educativa en distintos planteles, incluyendo aulas, bibliotecas y espacios deportivos. Añadió que seis escuelas más serán beneficiadas en las próximas semanas.

Acciones

En tanto, en el municipio de Montecristo de Guerrero, detalló que se realizarán acciones en la Escuela Primaria Edgar Robledo Santiago, donde se construirá un aula cocina-comedor equipada, así como en la Telesecundaria 529 de la comunidad Laguna del Cofre. Indicó que se dará seguimiento a otras necesidades de infraestructura educativa en diversos planteles.

La presidenta municipal de Capitán Luis A. Vidal, Emiselda González Robledo, resaltó que la presencia del gobernador Eduardo Ramírez y el respaldo brindado al municipio marcan un hecho histórico y un nuevo comienzo para sus habitantes, al señalar que durante décadas no se había contado con una atención integral de esta magnitud. Reiteró la disposición del gobierno municipal para seguir trabajando de la mano con la administración de la Nueva ERA.

Obra esperada

Por su parte, la alcaldesa de Montecristo de Guerrero, María Aurora Santeliz Sánchez, agradeció el inicio de la pavimentación del tramo carretero que comunica a diversas comunidades, al subrayar que se trata de una obra largamente esperada y prioritaria para la región, con beneficios que se extenderán a municipios vecinos.

En representación de las y los ejidatarios de Capitán Luis A. Vidal, Raymundo Roblero López recordó que el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez se remonta a su etapa como senador, cuando impulsó el proceso para que la localidad se consolidara como municipio, y destacó su presencia constante y la gestión de obras de alto impacto social. A su vez, Huber Pérez Velázquez, en representación de la población de Montecristo de Guerrero, agradeció la rehabilitación y construcción de caminos al considerarlos fundamentales para la comercialización de productos como el café y para mejorar la calidad de vida de las familias.

Estuvieron presentes el presidente municipal de Ángel Albino Corzo, Manuel de Jesús Moreno Fernández y el esposo de la presidenta municipal de Montecristo de Guerrero, Eredi Ramírez Barrios, entre otros.