Durante una gira de trabajo por los municipios de Tonalá y Arriaga, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que la agenda ambiental del gobierno de la Nueva ERA tiene como eje la coordinación estrecha con las comunidades, a fin de fortalecer las acciones de conservación y restauración del patrimonio natural; muestra de ello es que actualmente se tienen 37 mil 800 hectáreas de áreas naturales protegidas.

En Tonalá, el mandatario entregó los decretos que reconocen como áreas naturales protegidas, bajo la categoría de Zonas Sujetas a Conservación Ecológica, los territorios denominados Las Nubes, Las Espadañas, Vista al Mar, Velo de Novia, La Esperancita, La Montaña del Mono, El Bosque de Pallares, El Chicharro y Altamira. En conjunto, abarcan más de 10 mil 700 hectáreas que conforman El Corredor del Jaguar. En este marco, reconoció la conciencia ambiental de las comunidades y les reiteró el respaldo de los gobiernos estatal y federal mediante apoyos económicos que les permitan alcanzar bienestar y prosperidad.

Posteriormente, el gobernador acudió al ejido Poza Galana, en Arriaga, donde supervisó las acciones realizadas en distintas zonas del municipio como parte de la estrategia de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, con una inversión superior a cuatro millones de pesos. Esta iniciativa contribuye a la generación de empleos y a la protección del entorno natural.

El director regional de Frontera Sur, Istmo y Pacífico Sur de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), Pavel Palacios Chávez, reconoció la visión del mandatario para proteger la biodiversidad y preservar el patrimonio ambiental. Además, refrendó su compromiso de continuar trabajando en equipo para conservar la fauna y las áreas naturales de cada ejido.

El titular de la Oficina de Representación de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Sergio Zebadúa Alva, reconoció a los nueve ejidos comprometidos con la conservación ecológica y resaltó la importancia de conservar los recursos naturales para garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones. De igual manera, reiteró el respaldo de la Conafor para mantener la coordinación con el Gobierno del Estado.

La secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural, Magdalena Torres Abarca, destacó el decreto de conservación ecológica que comprende más de 10 mil hectáreas y reúne a nueve ejidos de Tonalá, los cuales formarán parte de El Corredor del Jaguar. Explicó que esta iniciativa, impulsada por el gobierno de la Nueva ERA, permitirá proteger especies y recursos naturales.

Agradecen las acciones del mandatario

El presidente municipal de Tonalá, Manuel Narcia Coutiño, resaltó la importancia de esta declaratoria de Áreas Naturales Protegidas, impulsada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), al considerarla una acción fundamental para conservar los recursos naturales y garantizar un mejor futuro a las nuevas generaciones. También llamó a las comunidades a evitar las quemas ante el riesgo de incendios forestales por la falta de lluvias y las convocó a trabajar de la mano con las autoridades para proteger el territorio y prevenir emergencias ambientales.

Por su parte, el presidente municipal de Arriaga, Alejandro Aquiles Patrinos Fernández, informó que se realizaron más de 70 obras en microcuencas, con la participación de una fuerza de tarea integrada por 22 personas.

El comisariado ejidal de Rubén Márquez, José Alberto Juárez Matías, agradeció al mandatario su política de conservación ambiental y señaló que el decreto de 10 mil 700 hectáreas como área natural protegida permitirá establecer un corredor biológico de más de 40 kilómetros y conectar importantes reservas naturales de la entidad. Esto favorecerá el hábitat de especies como el jaguar, el puma, el tapir, el mono araña y el quetzal. Asimismo, manifestó su confianza en que esta declaratoria impulse proyectos de desarrollo económico y social.

Acompañaron al gobernador la secretaria de Pesca y Acuacultura del Pueblo, Judith Torres Vera; el diputado federal Joaquín Zebadúa Alva, secretario de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de la Unión; el subsecretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Microcuencas de la Semahn, Jorge Constantino Kanter; el director de Áreas Naturales y Vida Silvestre de la Semahn, Eduardo Boanerges Balcázar Castillo; comisariados ejidales, entre otros.