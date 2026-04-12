Impulsa ERA la mejora y rehabilitación de caminos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por municipios de la región De Los Bosques, donde inauguró y supervisó obras de infraestructura carretera. En este contexto, subrayó que el gobierno de la Nueva ERA impulsa acciones y programas orientados a preservar la paz, la seguridad, la gobernabilidad y a fortalecer el bienestar y la prosperidad compartida.

En Huitiupán, el mandatario encabezó la inauguración de la rehabilitación del camino Huitiupán-Santa Catarina-Los Naranjos, una obra con inversión superior a 10 millones de pesos (mdp) que facilitará la conectividad de 14 localidades. Asimismo, anunció que, en coordinación con la Federación, se proyecta establecer una sede de la Universidad Benito Juárez en el municipio, lo que ampliará las oportunidades educativas para la juventud chiapaneca.

Simojovel

En Simojovel, visitó la localidad Pauchil Dos Los Cocos, donde entregó la rehabilitación del camino Simojovel-La Pimienta, con una inversión de 11.5 millones de pesos en beneficio de 18 mil habitantes. Posteriormente, inauguró el camino E.C (Simojovel-Pueblo Nuevo-Sitalá)-San Francisco Portugal-El Jardín, en el que se destinaron más de 14.6 millones de pesos a favor de 19 mil habitantes, así como el tramo E.C. (Simojovel-Pueblo Nuevo-Sitalá)-Chalchihuitán, que representó una inversión de 11.3 millones de pesos en beneficio de más de 25 mil personas.

Mensaje

“He recorrido muchos años esta región y constataba las condiciones de las carreteras. Por eso, ahora, al frente del Gobierno de Chiapas me hice un compromiso: rehabilitar los más de dos mil kilómetros de caminos estatales. No es una tarea fácil pero tenemos una ruta clara y estamos avanzando, lo lograremos porque trabajamos con el corazón para transformar a Chiapas”, expresó.

Ramírez Aguilar señaló que la modernización de caminos es prioritaria, al tratarse de un rubro que favorece las actividades sociales, económicas, comerciales y turísticas. Aseguró que se impulsarán más proyectos en educación, salud y servicios públicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias.

Supervisión de obras

Más tarde, el gobernador supervisó los avances de diversas obras de mejoramiento integral de caminos en el municipio de El Bosque. En ese sentido, puntualizó que continuará atendiendo las demandas históricas en materia de infraestructura carretera de las y los habitantes de esta región.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, destacó que las obras inauguradas en los municipios de Huitiupán, Simojovel y Chalchihuitán reflejan el liderazgo y compromiso del gobernador con atender gestiones históricas y convertirlas en resultados tangibles. Asimismo, refrendó la supervisión permanente de la infraestructura carretera para fortalecer la conectividad, impulsar la actividad regional y garantizar mejores condiciones de movilidad y seguridad en las comunidades.

ERA con compromiso y amor

El diputado federal Guillermo Santiago afirmó que estos avances son resultado del compromiso y amor del gobernador por el estado, lo que ha permitido que, a nivel nacional, se reconozca el impacto positivo de la Nueva ERA. De igual forma, reconoció el respaldo brindado mediante estas obras y reiteró que este gobierno mantiene un enfoque humanista que prioriza a las personas que más lo necesitan.

Reconocimiento

La alcaldesa de Huitiupán, Amalia del Carmen Ochoa Ramos, y los alcaldes de Simojovel, Inocencio Agenor Domínguez Hernández, y de El Bosque, José Napoleón Gómez Gómez, reconocieron al gobierno de la Nueva ERA por concretar estas obras de infraestructura carretera, las cuales representan un avance significativo en la conectividad y el bienestar de sus municipios.

En Simojovel, el comisariado ejidal de La Pimienta, Gilberto Hernández Rojas, agradeció en nombre de las comunidades beneficiadas las obras entregadas, que hoy son una realidad, tras 16 años de gestión. Por su parte, habitantes de Huitiupán y Simojovel coincidieron en los beneficios que representa la mejora en el acceso a servicios básicos a partir de la inversión en infraestructura carretera.