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Impulsa ERA trabajos del programa Chiapas Puede

Septiembre 27 del 2026
Impulsa ERA trabajos del programa Chiapas Puede

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Gabinete de Educación, en la que se abordaron las acciones de alfabetización que se impulsan a través del programa Chiapas Puede, una de las políticas humanistas prioritarias del gobierno de la Nueva ERA, cuyo objetivo es enseñar a leer y escribir a quienes no tuvieron acceso a la educación y desean transformar su vida.

Durante el encuentro, el mandatario convocó a redoblar esfuerzos para cumplir las metas de alfabetización establecidas para 2027. Aseguró que Chiapas Puede se consolidará como un modelo permanente y un legado para las próximas generaciones. Asimismo, agradeció la participación de quienes integran estas mesas de trabajo, al contribuir al fortalecimiento de los planes de acción y al mejoramiento de los métodos de enseñanza.

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