Impulsa Espartaqueada el desarrollo deportivo

Del 7 al 15 de marzo, una delegación de Chiapas asistirá a Tecomatlán, Puebla, para participar en la edición número 22 de la Espartaqueada Nacional en la que se realizarán competencias de diversas disciplinas, en categorías infantil, juvenil y hasta profesional.

Lourdes Guzmán Sebastián, representante del Movimiento Antorchista en Chiapas, confirmó que asistirá un grupo local a estas actividades que se harán en la unidad deportiva “Wenceslao Victoria Soto”.

Contexto

Antorcha es una agrupación social con nacimiento hace 52 años, bajo el argumento de atender las necesidades que enfrentan diversos sectores sociales en México.

Incluso, bajo esa premisa se han impulsado actividades deportivas en la que se incluyen infancias, maestros, obreros y campesinos.

Las disciplinas del evento se vinculan con actividades de natación, béisbol, ciclismo, voleibol, futbol 9 y soccer, además de baloncesto.

“Nosotros buscamos que los deportistas, con los pocos materiales que podemos conseguir, ayuden en su lugar de origen a transformar su municipio o a resolver problemas, pues creemos que el niño o joven que practica una actividad física, es un hombre de mente rápida, ligera, que puede ser capaz de tomar decisiones y de educar su voluntad”, se añadió.

Se le apuesta al deporte, se destacó, para tener seres humanos con mayor capacidad de enfrentar las condiciones actuales en México.

Incluso, Guzmán Sebastián consideró que la masificación de estas actividades pudieran ser la solución a muchos problemas sociales. En la última edición fueron más de 17 mil jóvenes en todo el país los que participaron.

El Movimiento Antorchista en Chiapas apoyará a la delegación que asista, con el hospedaje y la alimentación en los días en que duran los eventos. La entidad tiene buenos deportistas y destacan en estas competencias.