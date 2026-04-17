Impulsa fortalecimiento para fiscalizar recursos

El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Juan Marcos Trinidad Palomares, anunció los trabajos que se realizan y proyectan en esta nueva legislatura, enfocados en dos ejes principales: el fortalecimiento del marco jurídico para la fiscalización del presupuesto federalizado y el acceso a la información mediante la dignificación y digitalización de los archivos municipales.

En entrevista, el legislador explicó que la comisión sostendrá próximamente una reunión con la Auditoría Superior del Estado (ASE) para avanzar en la regulación legal que permita auditar de manera integral los recursos públicos.

“Chiapas considera el 90 % del presupuesto es federalizado. Ahí tenemos ciertas limitantes por parte del órgano fiscalizador para entrar a auditar ese presupuesto”, señaló.

Objetivo

Trinidad Palomares indicó que se busca “la regulación del marco jurídico para tener un brazo más sólido y entrar sin ningún problema al tema de auditorías”, con el objetivo de que todo el recurso sea transparente en su aplicación y reporte. La propuesta es entender los recursos federales y estatales como un solo fondo, de modo que el órgano fiscalizador pueda actuar sin duplicidades.

El diputado advirtió que en la actualidad existen “vacíos o duplicidad de roles” donde tanto la Auditoría Superior del Estado (ASE) como la Federación intervienen, lo que ha llevado a algunos municipios a ampararse.

En materia de acceso a la información, el presidente de la Comisión de Vigilancia informó que recientemente sesionaron con el maestro Carlos Román y con la diputada Wendy Ichín, quien presentó un exhorto a los ayuntamientos para activar y fortalecer los archivos municipales.