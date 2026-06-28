Impulsa gobierno la educación del futuro

Con la finalidad de fortalecer la estrategia integral de capacitación dirigida al personal docente, el Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, implementó el “Taller de Plataformas Educativas Canva y ChatGPT”, mediante el cual se proporcionan estrategias y herramientas digitales que permiten integrar estas plataformas en la práctica cotidiana, favoreciendo la creatividad, la productividad y la innovación pedagógica.

Al dar a conocer los alcances de esta actividad, la secretaria de Educación y Cultura Municipal, Mey Lyn Wong Vázquez, expresó que la capacitación desarrollada en el área digital del Centros de Desarrollo Comunitario (Cedeco) Estación Ferroviaria, representa un espacio de aprendizaje e innovación que fortalece las competencias tecnológicas del personal educativo, brindándole herramientas prácticas para enriquecer los procesos de enseñanza-aprendizaje y responder a los retos de la educación actual.

La servidora pública destacó que siguiendo las políticas públicas del presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, el gobierno municipal impulsa acciones de capacitación permanente que promueven la actualización profesional del personal docente, incorporando el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial como aliadas para mejorar la calidad educativa.