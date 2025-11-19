Impulsa IMSS beneficios del programa PTI

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas refrendó su compromiso de impulsar los beneficios del programa Persona Trabajadora Independiente (PTI). La estrategia se desarrolló en coordinación con grupos organizados de transportistas de la región del Soconusco.

El arranque de la campaña tuvo lugar en el exterior de la Unidad de Medicina Familiar No. 1 (UMF) en Tapachula. Taxistas colocaron letreros con un código QR que dirige a la página oficial del IMSS para acercar información a las personas interesadas en afiliarse.

En dicho evento, el titular del IMSS en Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, destacó que el programa ofrece beneficios relevantes para todos los sectores y agradeció al gremio transportista por apoyar su difusión a través de las unidades de servicio.

Domínguez Zárate señaló que estas acciones fortalecen la comunicación con la sociedad y permiten llegar a más personas no derechohabientes. “Es una oportunidad para que quienes son sus propios patrones, como los taxistas, puedan acceder a la seguridad social, proteger a sus familias y contar con la certeza de atención médica ante cualquier imprevisto”, expresó.

Por su parte, Alberto Dalí Rincón Ordaz, consejero de la Coalición de Radiotaxis de Tapachula, reconoció los esfuerzos del IMSS por acercar la seguridad social a la población, garantizando el acceso a servicios médicos y prestaciones.

Estas acciones fortalecen la colaboración entre el Instituto y los sectores productivos para promover la afiliación y difundir los programas institucionales que protegen la salud y el bienestar de las personas trabajadoras.