Impulsa infraestructura educativa y programas

Durante una gira de trabajo por los municipios de Huixtla y Frontera Hidalgo, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar destacó que el gobierno de la Nueva ERA mantiene una estrecha coordinación con los ayuntamientos para impulsar proyectos prioritarios que fortalezcan el bienestar social, los sectores productivos y la prosperidad de la región Soconusco.

En Huixtla, el mandatario inauguró infraestructura educativa en la Escuela Primaria Juan Sabines Gutiérrez, con una inversión superior a dos millones de pesos, en beneficio de 341 estudiantes. Asimismo, supervisó las acciones integrales del Programa de Restauración y Saneamiento de Microcuencas, donde resaltó los avances de esta estrategia, que promueve el trabajo conjunto entre autoridades y comunidades para fortalecer la sustentabilidad y el cuidado de la madre tierra.

Posteriormente, en Frontera Hidalgo, Eduardo Ramírez inauguró el Centro Libre del Programa de Atención Integral para el Bienestar de las Mujeres (Paibim) y visitó la escuela primaria “Ángel Albino Corzo Castillejos”, donde entregó aulas, obras exteriores y equipamiento, con una inversión superior a cinco millones de pesos. Estas acciones garantizarán espacios dignos y de calidad para 451 estudiantes. En ese marco, se comprometió a realizar la construcción de cinco aulas más y un módulo de baños para dejar renovada por completo esta institución.

Servicios

La secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, explicó que el Centro Libre brinda atención psicológica y jurídica, además de espacios de recreación y talleres de autoempleo para fortalecer la autonomía económica de las mujeres. De igual manera, hizo un llamado a denunciar cualquier caso de abuso, acoso u hostigamiento sexual, al enfatizar la importancia de romper el silencio y proteger a niñas, niños y adolescentes (NNA).

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que en Huixtla se destinan cerca de 19 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de aulas didácticas y obras exteriores. Precisó que ya concluyeron los trabajos en la primaria “Mariano Matamoros”, de la comunidad Cantón Las Delicias; el preescolar Nicolás Copérnico, de Tzinacal; la Secundaria Técnica Número 73, de Francisco I. Madero; y el preescolar “Josefa Ortiz de Domínguez”, de José María Morelos y Pavón. Asimismo, señaló que continúan en proceso diversas acciones en la primaria “Héroes de Chapultepec” y la Telesecundaria 581, de la cabecera municipal; la primaria Vicente Ramón Guerrero, de Playa Grande; y el preescolar Francisco León, de Francisco I. Madero.

Respecto a Frontera Hidalgo, detalló que las seis aulas entregadas en la escuela primaria federal “Ángel Albino Corzo Castillejos” corresponden a la primera etapa del proyecto. Agregó que, en los próximos días, iniciará la segunda fase, que contempla la construcción de dos aulas adicionales, dos módulos de servicios sanitarios y tres aulas equipadas por completo.

El presidente municipal de Huixtla, Régulo Palomeque Sánchez, reconoció la inversión que el gobernador Eduardo Ramírez realiza en el municipio para fortalecer la infraestructura educativa mediante la construcción de aulas en distintos planteles y el respaldo permanente a la comunidad escolar. Por su parte, la alcaldesa de Frontera Hidalgo, Elizabeth de la Cruz Mazariegos, agradeció por las acciones a favor del municipio, destacando el compromiso del gobernador con la educación y la seguridad de las mujeres.

El director de la escuela primaria “Ángel Albino Corzo Castillejos” de Frontera Hidalgo, Carlos López Alfaro, expresó su agradecimiento a las autoridades, así como a las madres y los padres de familia, por el respaldo brindado para hacer posible la reconstrucción del plantel. Resaltó que el trabajo conjunto permitirá ofrecer mejores condiciones para la formación de las nuevas generaciones. A su vez, la alumna Violeta Eloísa Nampulá manifestó que las nuevas aulas representan una oportunidad para que las y los estudiantes tengan un futuro más prometedor y contribuyan al desarrollo de su comunidad.