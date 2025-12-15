Impulsa la participación como eje de la prevención

Durante años, la percepción de inseguridad marcó la vida cotidiana de diversas comunidades en Chiapas, generando desconfianza y una limitada participación ciudadana, hoy, ese escenario comienza a modificarse.

La estrategia de seguridad en el estado avanza hacia un modelo donde la prevención y la corresponsabilidad social ocupan un papel central.

Línea de acción

La línea de acción es clara: la prevención fortalece a la ciudadanía y mejora la capacidad institucional para anticiparse al delito. Esta estrategia se alinea con el enfoque del Ejecutivo Estatal de impulsar una seguridad con rostro humano, basada en la cercanía, la confianza y la participación social.

Desde esta visión, prevenir no significa vigilar a distancia, sino mantener contacto directo con la población, escucharla y generar condiciones para que la ciudadanía se involucre activamente en el cuidado de su entorno. En este marco, el mensaje “Reportar no es delatar, es proteger” ha comenzado a permear en barrios, colonias y comunidades.

Exhorto

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) invita a la población a reportar conductas sospechosas a través del número de emergencias 9-1-1 y el 0-8-9 de Denuncia Anónima, así como en la app C5 Escudo Pakal, con la garantía de que cada reporte es atendido con confidencialidad, respeto y seguimiento institucional.

Estas acciones forman parte de una política pública que reconoce a la denuncia responsable como una herramienta clave para la prevención del delito.

De acuerdo con la dependencia, este llamado no surge únicamente desde el ámbito administrativo, sino del trabajo permanente en territorio. Aparicio Avendaño ha reiterado que la seguridad no puede imponerse solo con presencia operativa, sino que debe construirse a partir de la confianza, principio que también guía la estrategia estatal encabezada por el gobernador Ramírez Aguilar.