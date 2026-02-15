Impulsa María Mandiola diálogo metropolitano

En un esfuerzo por sentar las bases de un crecimiento urbano ordenado y sostenible, la diputada María Mandiola Totoricagüena encabezó el primer Foro Metropolitano “Buen Vivir para las Ciudades en Chiapas”, celebrado en Tapachula.

Durante el evento, la también presidenta de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Especial de Zonas Metropolitanas en el Congreso local, socializó la iniciativa de Ley de Coordinación y Desarrollo de las Zonas Metropolitanas del Estado, subrayando que la planeación conjunta es clave para acelerar la transformación de la entidad.

Acompañada por el alcalde Yamil Melgar Bravo, el diputado Freddy Escobar Sánchez (presidente de la Comisión de la Frontera Sur) y la legisladora Katy Aguiar, Mandiola Totoricagüena abrió el diálogo con autoridades municipales, cámaras empresariales, colegios de profesionistas y sociedad civil de la región Soconusco.

El objetivo, explicó, es enriquecer la propuesta legislativa con aportaciones que garanticen su viabilidad operativa y financiera.

“La buena gestión metropolitana es una tarea compartida. Esta iniciativa busca brindar a nuestras ciudades el reconocimiento que merecen, porque son fuente de prosperidad y talento. Si nuestras ciudades avanzan, podemos acelerar la transformación de Chiapas”, expresó la diputada durante su intervención, dejando clara su postura a favor de una coordinación efectiva entre los municipios que comparten dinámicas urbanas, sociales y económicas.

Por su parte, el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, respaldó la iniciativa y destacó que Tapachula, por su condición de ciudad fronteriza y en constante transformación, requiere mecanismos más eficaces de gobernanza metropolitana.

Acciones claves

En el foro, Carlos Daniel Rodríguez Rivas, en representación de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) Chiapas, propuso dos acciones clave: la creación de un fondo federal específico para zonas metropolitanas, gestionado con apoyo de los diputados federales chiapanecos, y el diseño de un sistema digital que concentre los proyectos alineados al Plan Estatal de Desarrollo y los planes municipales, facilitando la gestión de recursos.