Impulsa Melgar inversión histórica para la región

Con una inversión de 75 millones 913 mil 796 pesos, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo encabezó el banderazo de 15 obras en los ejidos Pavencul y Toquián Grande, marcando un hecho sin precedentes para la zona alta del municipio.

Al destacar que estas acciones representan justicia social para comunidades que durante años habían sido relegadas, el alcalde Yamil Melgar expresó: “Hoy venimos a cumplir, a escuchar y a transformar. Pavencul y Toquián Grande no están solos”.

Infraestructura

Las obras incluyen pavimentaciones hidráulicas, muros de contención, techados y espacios públicos en distintas localidades de la zona, como parte de una estrategia de desarrollo equitativo para la región alta de Tapachula.

Por su parte, el secretario de Obras Públicas, William Penagos, señaló: “Serán obras de calidad, funcionales y que realmente mejoren la vida de las familias”.

Agradecen atención

Durante el evento, habitantes de Pavencul agradecieron en lengua mam y español, destacando que por primera vez todas las comunidades reciben atención, calificando estas acciones como un hecho que quedará en la memoria del pueblo.

Acompañaron este acto el secretario general de Gobierno, Mario Orozco; el secretario de Bienestar, Paul Muñoz; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; el primer regidor, Juan Carlos D’amiano Solís; el comisariado ejidal, Eduardo Bartolón; el integrante del Consejo de Vigilancia, Víctor Morales Mejía; la coordinadora de agentes y delegados municipales, Mayani Marroquín; así como representantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Tapachula y del sector de la construcción.