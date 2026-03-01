Impulsa Moreno Guillén capacitación constante

El magistrado presidente del Poder Judicial del Estado (PJE), Juan Carlos Moreno Guillén, y el rector de la Facultad Libre de Derecho Chiapas, Gabriel Enrique Bravo del Carpio, encabezaron el acto protocolario que marcó el inicio de las actividades de las maestrías que cursarán servidoras y servidores de esta casa de la justicia.

En su mensaje, el magistrado presidente Moreno Guillén reconoció el compromiso de las y los recién ingresados a la Maestría en Proceso Penal Acusatorio y la Maestría en Derecho Procesal, Oral, Mercantil, Civil y Familiar, quienes participaron en una convocatoria institucional y fueron seleccionados para formar parte de esta nueva generación.

Propósito

Asimismo, subrayó que con esta capacitación y con este esfuerzo, las servidoras y servidores judiciales continuarán abonando a la consolidación de una justicia más humana, cercana y sensible a las necesidades sociales, que beneficie directamente al pueblo chiapaneco y fortalezca la confianza ciudadana en las instituciones. Por lo que les exhortó a aprovechar la oportunidad al máximo, para ser tanto mejores profesionales como mejores personas.

Por su parte, el rector Bravo del Carpio les brindó una bienvenida a la institución educativa, reiterando su disposición y compromiso con la educación y la formación académica de cada estudiante que hoy se integra a esta casa de estudios.

Con estas acciones, el Poder Judicial (PJE) refrenda su compromiso con la capacitación y profesionalización continua, impulsando colaboraciones que permitan reforzar el quehacer judicial.