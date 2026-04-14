Impulsa PJE una justicia cercana e incluyente

En un encuentro de cercanía y sensibilidad, el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén, junto al director del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech), Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, recibieron a jóvenes de las organizaciones Best Buddies, A.C. y UnirTEA, A.C., con quienes compartieron un momento significativo en las instalaciones de la casa de la justicia en la ciudad capital.

Bienvenida

En esta visita, Moreno Guillén les brindó una calurosa bienvenida, refrendando que el Poder Judicial del Estado está abierto a todas y todos los chiapanecos, y a las juventudes que quieran venir a conocer de primera mano el funcionamiento y el importante quehacer de esta institución.

Asimismo, las y los jóvenes participaron en actividades organizadas por el Instituto de Formación, Profesionalización y Carrera Judicial, el Voluntariado, así como el Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA) y el Centro Estatal de Convivencia Familiar (Cecofam), además de recorrer diversos espacios en las instalaciones con el propósito de acercarles, de manera accesible y comprensible, a la labor que realiza el Poder Judicial.