Impulsa programa Calles Felices en 7 de Abril

Con gran alegría festejaron las y los habitantes de la colonia 7 de Abril la pavimentación de la calle Felix, entre avenida Paraíso y privada Monte Azul, luego de que el presidente Ángel Torres llegó hace un par de meses, prometió esta obra y este lunes llegó a inaugurarla.

Al explicar que esta obra contempla 460 metros lineales con concreto hidráulico, alumbrado público, jardineras, banquetas, servicios básicos y pintura en la fachada de las viviendas, el alcalde capitalino, junto a su esposa Mercedes Ortiz, la regidora Fredegunda Alegría y funcionarios públicos municipales, sostuvo que esta vialidad mejora la movilidad y la calidad de vida de las familias, pero sobre todo, dijo, es justicia social para las y los ciudadanos.

Alcalde

En este marco, el Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza Ángel Torres, reiteró su palabra de continuar trabajando de la mano del pueblo, impulsando obras que reduzcan desigualdades y fortalezcan el desarrollo urbano, priorizando a las colonias que por años fueron olvidadas.